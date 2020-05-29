宝宝学走路，这些家居品快拿开，很危险！

宝宝开始学走路了！进入到人生新的里程碑，你是不是超激动！！！不过呢，话说回来，从现在开始，你就必须打起精神，警惕起来了，因为你的崽可能前一秒还在客厅，后一秒就在厨房咯。毕竟，学会新技能的他也是很兴奋的呀~~~but，家中并不是完全安全的，有些家居品会给宝宝的健康带来威胁，我们一起来看看，抓紧收拾起来：

Δ 宝宝容易吃下去的“危险品”

如果宝宝将以下这些“危险品”吃进肚中，后果真是不堪设想：

1.药品、各类化学制品

诸如药品、洗护用品、清洁剂、洗涤剂、口红、洗面霜、香水等等等，都需要收收好。如果宝宝将药品、化学制品吃进肚子里有可能会中毒，有些化学制品沾到宝宝眼睛、皮肤上，还有可能造成粘膜损伤。

应对之策：这类化学制品一定要放在宝宝无法触及的地方。另外，用完的清洁剂和过期的化妆品要及时丢弃。

2.糖果、坚果类等食品

花生、葡萄干、糖果、瓜子、果冻、黄豆等食品不建议给宝宝吃，因为宝宝气管、食道狭窄，咀嚼功能还没有发育成熟，咽喉保护功能还不完善，吃这些食物时很容易被堵住，甚至有可能会窒息。

应对之策：不建议给宝宝吃以上这些食物，如果发现宝宝正在吃这些食物，则不能让他边跑边吃，也不要逗她笑。

3.玩具或其他小物件

有的宝宝喜欢用嘴乱咬玩具，有可能会将玩具上的小零件吞进肚子里，这种行为相当危险。而且，玩具上的绒毛、污物吞进腹中，还可能会引发中毒或者造成消化道损伤。另外，家中的笔帽、橡皮、硬币、扣子等小物件一定要收起来，以免宝宝误吞引发窒息危险。

应对之策：宝宝的所有玩具又要及时清洗，保证干净卫生，尤其是绒毛玩具。大家要跟孩子讲明乱咬玩具的危害，并将家中的小物件收好，不要到处乱丢。

Δ 容易烫伤宝宝的“危险品”

如今正值夏季，也是儿童烫伤事件的高发期，尤其是对于学步宝宝来说，大家要谨防以下物品带来的危险：

1.热饭热菜、热水瓶

宝宝会走后喜欢在家中“探索”，大家要尤其注意热水瓶、热饭热汤的摆放位置。如果宝宝不慎打翻热水瓶，或者抓翻盛着热饭热菜的碗碟，就可能会烫伤娇嫩的皮肤。

应对之策：最好将热水瓶放在厨房上方的柜子中，不要放在地上。餐桌、茶几不要铺桌布，以免宝宝乱扯桌布进而发生意外。给宝宝喂饭时，要注意避免宝宝乱抓桌上的热饭热菜。

2.打火机、火柴

大家要注意，要小心宝宝会乱划火柴或者打打火机！这很容易造成烫伤，甚至有可能引发火灾。如果打火机质量不过关，还有可能引发爆炸，造成严重后果！

应对之策：平常要经常跟孩子强调玩火的危害，让宝宝从小树立“玩火危险”的意识。

Δ 有可能割伤宝宝的“危险品”

有些日常用品会割伤或划伤宝宝，一定要多小心：

1.瓷器或玻璃制品

很多花瓶、餐具、茶具等都是玻璃制成的，或者是陶瓷制成的。宝宝拿着这些易碎品玩耍时，万一摔碎了或碰翻了，那些锋利的碎片边缘就有可能会划伤或割伤宝宝。另外，玻璃制品或瓷器摔碎时，溅起的微小碎片也有可能会戳伤宝宝的眼睛，千万不要大意！

应对之策：玻璃制品、瓷器等易碎品要发放在宝宝碰不到的地方，发现宝宝拿着瓷器或玻璃制品时，要立即将物品收走。准备木制小碗给宝宝吃饭为宜。

2.尖锐的利器

锥子、缝衣针、螺丝刀、指甲刀、剪刀、水果刀、菜刀等尖锐利器一定要藏好了，千万不要让宝宝拿到。如果尖锐利器被不懂事的宝宝拿在手中把玩，后果真是不敢想。

应对之策：刀具用完后要立即收起来，千万不要随意乱放。大家在平常也要经常跟宝宝强调这些刀具的危险。

Δ 家中其他“危险品”也要注意

1.猫狗等宠物

猫狗等宠物是人类的好朋友，但它们也有可能会让宝宝受伤。比如当孩子想和亲热时，可能会宠物被咬伤或抓伤，甚至会被感染狂犬病。

应对之策：不要让宝宝和宠物单独相处，也不要让宝宝逗弄宠物，以免宠物被激怒乱咬人。

2.小勺、筷子

小勺、筷子是日常生活中的常见餐具，一般不会对宝宝安全造成威胁。如果宝宝一边叼着勺子或筷子，一边走路，那就相当危险了！万一宝宝摔倒，小勺或筷子就会戳伤牙龈或口腔粘膜，甚至可能会戳破喉咙！

应对之策：要把日常餐具保管好，不要让宝宝一边叼着餐具一边玩耍。如果发现宝宝有这样的行为，一定要及时制止。

3.绳子

宝宝拿着电线、麻绳、塑料绳、线绳等玩耍时，可不要当回事！如果这些绳子将宝宝手指或脚趾缠绕的太紧，有可能发生肢体缺血性坏死；如果绳子勒住脖子，有可能导致窒息危及生命。

应对之策：要藏好家中所有绳子，不要让宝宝接触到。看到宝宝玩弄绳子，要跟他说明危险，并及时将绳子拿走藏好。

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