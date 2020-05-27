男宝宝爱拽小丁丁，正常吗？

宝宝这么做这是正常的哦，孩子在任何年龄都有可能发生这种现象。一般会在宝宝4至6个月，他们开始可以控制四肢和手，并且开始探索自己的身体了，就会抓着自己的耳朵、脚和小丁丁。

宝宝这么做的原因

对于男宝宝来说，小丁丁是个很容易触碰到的神秘部位。好奇的宝宝们会认为这是一个奇怪的形状和位置，宝宝可能会偶然性地或非常频繁地进行探索，这都是正常的。一方面，宝宝会自然地感到愉悦，你可能会注意到宝宝的某些表现，例如宝宝会面部发红，或者进一步地触摸丁丁。另一方面，几下的揉搓可能会满足宝宝的好奇心，并且这种行为可能会先在婴儿期停止，之后长大些再重新开始。

爱拽小丁丁是因为宝宝不舒服吗

宝宝不太可能因为生病了不舒服而摩擦或拖拉他的丁丁。但是，有时候这种行为也可能是某种形式的皮肤刺激或是感染了其他疾病的信号。通常，很容易就可以分辨出宝宝是在探索自己的身体还是因为瘙痒不适而做出反应。如果认为可能是宝宝生病了，请带宝宝去看医生。同时，还可以检查宝宝的私密部位是否有皮肤损伤、发红、肿胀或发炎的迹象。

家长们该如何引导呢

如果看见宝宝在做这个动作，应该如何处理呢？

首先即使看到了觉得不舒服，也一定要保持冷静。如果你告诉宝宝接触丁丁是脏的，不好的或错误的，这相当于告诉他们自己的身体乃至性行为也很脏，很烂。所以还是让宝宝自己去探索吧，家长们无需发表任何评论。

颞叶可以给宝宝穿上尿不湿和裤子并给他一个玩具，这些都会使宝宝的注意力转移到其他地方。当宝宝已经长大到可以理解你说的话时，可以告诉他抚摸和探索自己的小丁丁是可以的，但这是很私密的行为。所以如果他还是想这么做，可以让宝宝去洗手间或卧室。当然，如果宝宝记不住，请再一次提醒他。

这种行为会持续吗

大多数孩子在上学之后，他们会意识到其他小朋友并不会把手伸进裤子里这么做，于是在公共场所就会停止这个行为。如果孩子在5或6岁以后仍然在公共场合继续做这个私密的举动，或者孩子看起来极度地执着于这件事，请带着宝宝去看医生。如果没有的话，请家长们保持冷静，坚信这件事既没有问题，但又很私密就可以了。

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