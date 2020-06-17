宝贝睡觉不能太“放肆”！盘点8种错误的睡姿

很多父母认为，宝贝睡觉用哪种睡姿并不重要，只要他能够睡着不哭闹就好啦~其实，这种观点是错误的！睡姿不正确，对孩子的健康很不利。如果宝宝有以下8种睡姿，赶紧纠正吧~

1.蒙头大睡

有的孩子喜欢蒙头睡，但蒙头睡会使被子里的二氧化碳浓度上升，氧气浓度降低，时间久了会造成宝宝缺氧，使其出现做噩梦、睡不好，醒后头昏，无力，精神不佳等情况。

如果发现宝宝蒙着头睡觉，应及时拿开被子将他的小脑袋露出来，使其呼吸到新鲜空气，以免发生被闷到。

2.睡觉时张口呼吸

有的宝宝喜欢睡觉时张着嘴巴呼吸，看上去萌萌哒。其实，睡觉时闭着嘴巴才能保养元气哦~张口呼吸不但会吸入灰尘，还会让气管和肺部受到冷空气的侵袭，对身体健康不利。

如果孩子习惯睡觉时张嘴呼吸，建议及时带他去医院就诊。要知道，急性鼻炎、慢性鼻炎、扁桃体肥大、扁桃体炎、感冒造成的鼻塞，都有可能导致宝宝睡觉时张口呼吸。

3.头枕在手上睡觉

很多孩子睡觉时喜欢把头枕在手上，觉得这样很有安全感。但这种睡姿不但会导致血液循环不畅，还会造成手臂麻木酸痛，起床后会感到很累。另外，枕着手睡会导致腹内压上升，长此以往会出现胃食管反流现象，食道容易受伤。

因此，当你发现孩子枕着手睡觉时，要及时将他的手抽出放好，然后给他垫一个小枕头，帮助其改掉枕着手睡的坏习惯。

4.吹着风睡觉

夏天天气炎热，晚上睡觉时很多父母会开空调，但如果孩子睡觉时被风直吹，颈部和后背很容易受寒，导致筋络痹阻、气血不畅，起床后身体僵硬疼痛。另外，孩子睡觉时吹风有可能会受凉患上呼吸道疾病。

因此，孩子睡觉时不要让空调或电扇对着宝宝直吹，宝宝的小床也要与门窗保持一定的距离。

5.父母抱着睡

为了方便照顾，有的父母习惯于抱着宝宝睡觉。但这种面对面睡觉，宝宝会呼吸到爸妈吐出的废气，如此一来氧气浓度较低，就会让孩子大脑供氧不足，出现多梦、失眠、醒后精神不振或头晕乏力等不良现象。

6.睡前吃的过饱

俗话说：“胃不和，则卧不安”，睡觉前一小时不建议给孩子吃东西。孩子睡前吃得太饱，会让大脑处于兴奋状态，导致入睡难或者睡不踏实。

再说，晚上人体新陈代谢速度较低，睡前进食会使内脏的代谢负担加重，引发消化不良，时间一长就变成“小胖墩”了。

7.睡衣太紧

不少妈妈认为，宝宝穿紧身睡衣睡觉会很暖和，不会受凉生病。其实，睡衣太紧除了会导致呼吸不畅外，还会阻碍血液循环，让他睡不安稳。

所以，大家还是应该给孩子穿宽松的睡衣为好。如果担心宝宝冷，可以给他盖厚一点的小被子。

8.被子没盖好

有的宝宝睡觉时喜欢把肩膀露在外面或者喜欢蹬被子，还有的宝宝喜欢抱着被子睡觉露出半边身体。夏天或许还好些，但如果是冬天就容易被风寒侵袭易引起呼吸不畅、感冒、流鼻涕、起床后头疼、关节酸痛、关节炎等问题。

大家晚上睡觉时要多加注意，每隔一段时间看一看孩子有没有蹬被子。发现宝宝蹬被子，要及时帮他把被子盖好，或者把被子固定在床上让宝宝无法蹬开。建议秋冬季，最好让宝宝睡在睡袋里，这样既不用担心蹬被子，也不用担心被子过于严实。

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