小家伙什么时候能吃调料？这篇都说明白了

宝宝长到6个月大时，爸爸妈妈就要开始给他吃辅食了。但随着宝宝一天天长大，口味也在变化，有的家长就会考虑能不能加调料了。宝宝什么时候能加调料？能吃哪些调料？今天这篇文章就给大家说清楚~

♦ 六个月后可添加植物油

0-6个月宝宝主要通过母乳或配方奶粉获取脂肪满足身体发育所需，在辅食中“加油”应该在他满6个月后。请注意，并不是所有食用油都可以让宝宝吃的，通常在辅食中添加植物油为好。植物油的胆固醇含量较低，容易被宝宝吸收，而动物油不利于宝宝消化，还有可能引发消化性腹泻，最好不要给宝宝吃。

胚芽油、冷轧核桃油、新鲜香油等未经精炼的种子油对宝宝健康更有利，因为这几种植物油含有大量维生素E，可以促进宝宝的生长发育。另外，大豆油、玉米油、橄榄油的脂肪酸含量并不相同，建议大家每隔一段时间更换植物油的品种，不要让宝宝只吃一种植物油。

宝宝6个月后，大家可以在辅食中加入一两滴植物油，让他慢慢适应。此外，烹饪辅食是用清蒸或清炒为宜，最好不要使用煎、炸等方式。

♦ “吃醋”很有讲究

宝宝长到六个月，就到了味觉发育的敏感期，大家此时要给他吃不同种类的食物，品尝不同食物的滋味，尤其是让他感受食物原本的味道，这样可以让宝宝形成对食物口味的正确认知，养成良好的饮食习惯。因此，建议如果想吃食醋或者酱油都要等一等。

如果想吃醋的话，那么就要注意以下的内容。食醋分为两种，一种是配制醋一种是酿造醋。通常来说，酿造醋是优质粮食发酵而成，含有大量矿物质和B族维生素，售价昂贵。配制醋是色素、水、香精、醋精勾兑而成，只能用来调味，几乎不含任何营养，价格比较便宜。因此，大家要给宝宝吃酿造醋。另外，白醋的营养价值不如有色醋，不如吃陈醋或米醋。大家购买时要注意查看外包装的标识，不要错买了配制醋。

再来谈一谈酱油。很多妈妈喜欢在辅食中添加一点酱油调味。但请注意，宝宝10个月后方能吃酱油，而且每次在辅食中添加一两滴即可。

另外，酱油的主要原料是大豆，大家第一次给宝宝吃酱油时，一定要注意观察他有没有出现过敏反应，以免影响身体健康。

♦ 不要让宝宝吃太多的糖

众所周知，吃糖太多会产生饱腹感，导致食欲不振，尤其是辅食中添加过多糖会妨碍宝宝正常进食，久而久之会妨碍对其他营养素的摄取。

再者，宝宝吃糖太多会大量消耗体内维生素，导致消化液和唾液分泌减少，胃酸增多，糖分在肠道里发酵，还会引发食欲不振和消化不良。

此外，宝宝吃糖太多还会引发无机盐代谢失调，并且会使肝脏产生大量的中性脂肪。这些中性脂肪随着血液流动沉积在动脉壁上，有可能引发小儿早期动脉硬化。因此，一定要限制孩子吃糖的量！

通常来说，宝宝每天吃谷类食物，从食物中摄取的糖分已经可以满足生长发育所需，无须额外吃糖。大家也可以给宝宝吃少量糖，但一天不能超过10克（相当于3块方糖）。

♦ 一岁后可少量吃盐

很多妈妈认为，辅食里放点盐进去，不但可以调味，还能让宝宝胃口大开。其实，宝宝不满一岁，饮食中无需额外加盐。宝宝半岁前，通过吃母乳或配方奶，以及自身代谢的储存，可以获得充足的钠元素，满足生长发育所需。

要知道，宝宝肾脏功能、消化系统还没有发育完善，对钠的代谢能力较差。如果在辅食中额外加盐，会使身体摄入过量的钠，从而增加肾脏的代谢负担，反而会影响宝宝的身体健康。

还要注意哦，零食、酱菜类、加工肉制品类都含有“隐形盐”，千万不要让宝宝多吃~

还需要提醒各位的是，在做菜时，不能以自己的口味作为标准，建议宝宝的辅食单独烹饪，不要过早让宝宝和大人共同进餐。与成人相比，宝宝对盐的敏感度更高，大家感觉菜肴口味适中，有可能宝宝会觉得太咸了。建议可以利用食物本身的味道进行烹饪。比如，虾皮口味较咸，大家可以将虾皮捣碎，放在粥里、蛋羹或汤里代替添加食盐。这样既增加了菜肴的鲜味，又能避免摄入过量食盐。

tips：幼儿吃盐的时间

0-1岁：无需添加盐，也无需添加别的调味料。

1-3岁：尽量少加盐，如果孩子食欲不佳，可以稍微加点盐提起孩子兴趣。

3-6岁：可以加盐，但是每天摄入量不能超过2g。

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