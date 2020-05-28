疫情期间，美专家建议母婴暂时分离

在整个美国，新冠肺炎COVID-19正在彻底改变当代医疗保健，不仅涉及到老年人，还影响了母婴人群。在过去的这段班时间里，我们整个正常的世界已经完全改变了。

预防新生儿被感染，官方建议分娩后母婴分离

从西雅图到圣路易斯的医院都建议将受感染的母亲与新生儿分开几天，并要求这些产妇放弃皮肤接触的亲密关系，有时甚至是母乳喂养，以防止婴儿感染这种疾病。

这些措施都遵循了医学协会的指导。疾病控制和预防中心的官员之前也建议全面分离。

母婴分离与大多数父母的生育计划和那些以家庭为中心的护理的相关研究背道而驰。但是专家说，考虑到人们对COVID-19在怀孕和分娩期间的影响的认识并不明确，所以采取保护措施是很重要的。

“如果母亲在宝宝出生时受到感染，婴儿会受到感染吗?答案是肯定的，这并不常见，但却是肯定的，”宾夕法尼亚大学医学院儿科副教授、美国儿科学会COVID-19和新生儿指南合著者Karen Puopolo博士说。

1岁以下的婴儿更易感

目前还不清楚全美有多少孕妇感染了COVID-19，很多孕妇可能被感染而不自知。从3月22日到4月4日，纽约长老会艾伦医院和哥伦比亚大学欧文医学中心共有215名妇女入院分娩，其中约15%的人检测出冠状病毒阳性，但绝大多数在入院时没有任何症状。

关于婴儿可能被冠状病毒感染的零星报道在美国全国范围内出现。3月份，芝加哥一名9个月大的婴儿死亡，其COVID-19检测呈阳性，不过进一步的调查提出了病毒是否是致死原因的问题。4月，在康涅狄格州，一名6周大、病毒检测呈阳性的女孩死亡;对其死因的调查也在继续。肯塔基州州长最近宣布，该州的新病例包括一名10天大的男孩。

很小的婴儿可能比其他儿童更容易发生COVID-19的严重并发症。据美国疾病控制中心(CDC)称，尽管18岁及以下的儿童占美国所有COVID-19病例的不到2%，但在儿科住院病例中，婴儿占了大多数。在2月12日至4月2日期间住院的95名1岁以下儿童中，至少59人住院，5人住进了重症监护室。

这些信息加上中国婴儿感染的有限数据，改变了许多产科专家的想法。

对母婴双方带来的影响还需要更多数据和研究

鉴于关于COVID-19影响的数据仍然很少，一些专家质疑将母亲和新生儿分开是正确的选择。洛杉矶加州大学洛杉矶分校健康中心的妇产科医生亚尔达·阿夫沙尔说，破坏生命最初几天的亲密关系可能会产生深远的后果。

她说：“完全没有数据依据，但是向妇女提供有关其结局和婴儿结局的建议是错误的。”

为了填补这一数据空白，阿夫沙尔和加州大学旧金山分校的同事建立了一个全国性的妊娠登记册，以跟踪COVID-19对孕妇及其新生儿的影响。已经有1000多人报名参加了这项研究。

登记处将跟踪从早孕到产后一年的妇女及其婴儿，这些数据将为我们解答一些基本问题，“患有COVID的孕妇是否有更严重、不严重或不同的疾病?”“它在子宫里传播吗?会导致出生缺陷吗?”

令人沮丧的是，还有这么多未知的事情。

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