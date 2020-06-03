万万没想到！补锌、叶酸并不能改善男性不育

一项新的研究表明，服用锌和叶酸补充剂并不能像以前所认为的那样改善男性的生育能力。下面一起来具体看看。

大规模研究证明男性生育补品无效

美国进行了一项为期四年的研究，调查了服用锌或叶酸膳食补充剂对男性参与者生育能力的影响。

这些补充剂作为男性不育症的一种治疗手段，被发现对提高怀孕率、增加精子数量或精子功能没有任何影响。

没有发现生育率提高的迹象

此前，科学家们对补充锌和叶酸是否能真正提高男性生育能力一直存在争议。众所周知，锌的矿物质对精子的形成至关重要，叶酸利用锌在精子中帮助形成DNA，但服用膳食补充剂的影响尚未得到证实。许多早期的研究会产生不一致的结果。

美国研究小组在《美国医学会杂志》上发表了他们对这些补充剂有效性的最新研究结果。该团队在美国四个不同的城市征集了2370对正在寻求不孕治疗的夫妇。

虽然之前的研究已经调查了这些补充剂的有效性，但目前的研究是第一个使用随机安慰剂对照试验的研究。

研究人员将夫妇分为两组，一组是实验组，男性每天服用含5毫克叶酸和30毫克锌的补充剂；另一组是安慰剂组，男性每天服用的“补充剂”的外观、大小、味道与真正的补充剂相匹配。这就确保了夫妻们不知道他们被分配到了哪一组。

这些男性服用补充剂六个月后，测试锌和叶酸补充剂是否会对各种生育措施产生重大影响。研究人员发现，实验组和安慰剂组的活产率没有显著差异(分别为34%和35%)。

他们也没有发现精液质量有任何改善，这是在六个月后测量的。研究人员发现，其他精子健康指标，如活力、形状或精子总数之间没有显著差异。

然而，有趣的是，研究小组发现，与男性不育症相关的精子DNA断裂，实际上在补充组比安慰剂组高。如果这些补充剂是为了提高生育能力，那么可以预期，服用这些补充剂后，DNA片段化程度会更低，而不是更高。

妊娠补充剂也被发现无效

这项研究是在几年前，一项关于孕妇服用多种维生素的有效性的研究表明，这些补充剂对改善母亲或婴儿的健康没有效果。参与这项研究的科学家称这种补充剂是浪费时间。他们还批评了产品营销没有建立在实际科学事实的基础上。

除了叶酸(叶酸已被证明在预防神经管疾病方面有治疗作用)之外，所有其他的妊娠补充剂在实验室中都没有产生显著的效果。

总之，膳食补充剂对男性生育能力和母婴健康的有益的说法大多没有强有力的科学证据支持。虽然服用这些药物通常没有任何害处，但其益处却得不到支持，导致人们将希望寄托在不起作用的产品上。

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