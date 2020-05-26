7岁“铁锤妹妹”被千万网友围观，爆红竟然是靠做木工？！

提起李子柒，相信很多人脑海中，浮现的是一幅绝美的田园风光，一位穿着朴素的姑娘安静地干着农活：或做饭，或种菜，或做木工……作为乡村生活的“造梦者”，她真正将田园牧歌式的生活带入了现实，过着无数人向往的生活。

而最近，也有一位被称作是是“幼年版李子柒”的七岁小女孩成了新晋流量。这位小名毛毛，外号“铁锤妹妹”的小姑娘，在抖音上火了!最火的一条视频拥有1200万的点击量，引来无数网友围观。

要说这位戴着眼镜的小姑娘，做木工的样子当真是有模有样的，先用尺子测量，再脚踩木头，用锯子淡定地一推一拉，十分熟练地据下木块，颇有几分老师傅的风范。

一个小姑娘就可以展现古老的木工手艺，无怪乎能够赢得广大网友的一致好评。

小姑娘火了之后，就有媒体前去采访，才得知一切皆是因为这位小姑娘在疫情期间没事做，就跟着做了几十年的木匠爷爷学起了做木活。虽然目前还不能自己做出一个小板凳，但量尺画线、锯木头、刨木头等基本功已经掌握得不错。

因为经常劳作的关系，小姑娘的手上已经有了一层薄茧，但她依然乐在其中。而小姑娘的父亲也表示，女儿有木工的爱好，他们都会非常支持。

当初她的爸爸就是因为觉得女儿做木工的样子很有趣，才用“铁锤妹妹”这个昵称注册了抖音帐号，并拍摄了一段视频上传至平台，没想到一下子就火了。现在，爸爸几乎每天都会拍摄女儿的一段视频发布，记录女儿的成长点滴。

而在采访中爸爸也提到，女儿不仅会做木工，平时还会帮忙干农活、洗衣服之类，是妥妥的干活小能手。

其实，无论是李子柒还是“铁锤妹妹”，能够获得大家的喜爱，很大一部分就是因为他们回归了传统，并展现了超强的动手能力。

一方面，在机械化飞速发展的今天，传统的手工艺早已被机器给取代。木匠这门手艺凝结了古人数千人的智慧，利用锯子、刨子、凿子等简单的工具，就可以制作出可用数百年的家居，一榫一卯之间皆是巧思。能够看到其后继有人，当真是让人欣喜。

另一方面，“铁锤妹妹”的木工教学，也是许多生活在城市中的小朋友无法享受到的教育内容。

现在，很多家长都抱怨自家小朋友整天玩手机、打游戏，却有没有想过，你是否给孩子提供了别的选择了呢？如果孩子爱运动，就带他去踢球、跑步；如果孩子爱学习，就陪他去图书馆、博物馆；如果孩子爱手工，就提供工具让孩子放心大胆的体验……不要用“不安全”“浪费时间”“学习重要”等借口遏制孩子天性与爱好的发展。

上学后，“铁锤妹妹”做木工的时间少了很多，但她说自己会坚持这项兴趣爱好。小姑娘说：“等我长大了，我想当建筑师，长大了去造房子。”希望她可以实现自己的理想啦~

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