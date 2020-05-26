10岁男孩居然让5岁女孩舔下体，缺失“性教育”的孩子有多可怕？

5月21日晚，这里张聪吖的一条微博求助，瞬间被顶上热搜。微博内容让所有家有女儿的父母看了之后，都心惊胆战，不寒而栗！！！

微博主人说，邻居5岁的女儿在上海七宝万科西西弗里书店，遭到一个10岁男孩的侮辱。男孩不但诱骗女儿跟他去男厕所，还脱女孩的内裤随意触摸。更恶心的是，居然还让女孩舔他的下体……

因有些画面过于不堪，商场不让家长拍摄。

但从微博曝光的视频中，我们依然可以清晰地看到，男孩对女孩进行的一系列不雅的行为。

尤其是后面男孩依靠书柜，扒开裤子，并示意女孩向前的行为，真的让人瞠！目！结！舌！！

当然，最最让女孩家人气愤的是，发生这种事情之后，男孩家长竟然没有一句道歉，甚至说这是小女孩自愿的，而且还玩起来“失踪”。

目前，女孩家长已找律师起诉，警方也已去对方家里协调，希望男孩家长能正视这个问题。

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关于“性”

千万不要低估了孩子

中国的父母，总把性教育和A片、色情联系在一起，认为这是一件难以启齿的事情。

2017年，性教育课本试行，很多家长反应是下流恶心的东西，并强行反对学校让孩子接触。

最后，课本被强行收回，学校性教育夭折。

在这之前，我们一直认为对孩子进行性教育，是为了教他们学会保护自己，远离伤害。

可从什么时候，一个10岁的孩子，居然可以有警惕地、熟练地做这些所谓的“成人游戏”，在公开场合去猥亵一个5岁的孩子？

作为父母，家有女儿的，我们常叮嘱她们学会保护自己。可有男孩的家庭，是不是还抱着反正自己也不吃亏的心态呢？

然而让人震惊的是，现实中像小男孩父母一样拒绝道歉，漠视性教育的家长还有很多很多，导致的悲剧也不可胜数，如：

上海迪士尼，29岁女子被8岁男孩摸屁股就教育了几句，结果遭男孩妈妈辱骂：碰就碰到了，你屁股没被人摸过？

长春一澡堂，姥姥带3岁男孙进女浴室遭拒绝，姥姥怒斥：为什么用你们龌龊的想法剥夺孩子的权力？

2015年，重庆9岁女孩反抗15岁少年强奸，遭到恐吓后致其坠楼身亡；

2016年，北京新东方，16岁女生被17岁男同学在教室性侵后不幸身亡，男孩子最终获无期徒刑 ……

种种案例表明，家长性教育观念的更新速度，远远赶不上孩子性成熟的速度了。因为性教育的缺失，带来的伤害也让人无法承受！

到底，是我们低估了孩子的性意识萌发，还是高估了他们对“性”好奇的自制力？

这，值得家长深刻反思！

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孩子的“性”教育

真的不能再等了

当然，也总有家长焦虑自己的孩子“性早熟”。

他们发现两三岁的孩子，对自己的生殖器特别着迷，会用手触碰，反复把玩，还会好奇的问“这是什么啊？”

每当遇到这种情况，大人们总是躲闪、害羞，甚至指责孩子是个“小流氓”，阻止他们继续观看和发问。

其实，性这个字眼，越是遮遮掩掩，就越有致命的吸引力。

孩子成长的过程，也是性意识不断觉醒的过程。儿童时期，他们对身体结构感兴趣，青春期，又对性萌生好奇和欲望。

在这些重要的时期，家长应用正确的方式，引导孩子面对生理的成长。

1.从小认识性别差异

性别教育是基础，告诉孩子男女有别。

从小让ta知道自己是男生还是女生。男生是因为有小弟弟，要站着尿尿，需要去男厕所；女生是因为有小妹妹，需要蹲着尿尿，需要去女厕所。

2.隐私部位的认识

要严肃地告诉孩子，小弟弟、小妹妹和胸部都是自己的隐私部位，不能让别人看到，更不能让别人摸到。除此之外，也不要去偷看别人的隐私部位，更不要去随便碰触。

3.正确认识恋爱行为

如果时机合适，告诉孩子爱情是这世间最美好的情感之一。但他们因为身体尚未发育完全，心智也不够成熟，还无法承受恋爱背后的责任。

就目前而言，主要任务就是好好学习，等得到了一定的年纪再开始谈恋爱。切不可因为荷尔蒙的作用，就轻易发生性行为。如果已确定恋爱关系，在发生性行为时候，也要做好安全措施。

4. 正视自慰行为

告诉青春期的孩子，自慰是满足自身需求的正常行为，但过度自慰会不利于身心健康，甚至会导致精神涣散，疲乏劳累。

建议孩子用打球、跑步、学习等方式，来转移注意力。

5.学会拒绝性行为

还在在心智未成熟之前，要明确地告诉他们，不管什么时候都要学会保护自己，拒绝任何人对自己的隐私部位进行侵犯。

还记得以前看到一个冷笑话，说中国家庭的性教育，女孩大多从意外怀孕开始，男孩从爱情动作片开始。

听起来很无奈，但又很现实。

因为对性的无知，女孩成为被侵犯对象而不自知；男孩也因没有获得正确的性教育，不懂面对欲望而成为施暴者，最终酿成不可挽回的悲剧。

性教育越早开始，孩子就越受益。最后希望，所有的家长都及时给孩子树立正确的性意识。

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