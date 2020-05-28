宝宝夏季穿衣全攻略，强势安利！

夏天来啦，又到了“大型真人奇迹暖暖换装游戏”的高潮时间~因为宝宝夏装真的太！好！看！了！我真是恨不得每天都给宝宝换几套才甘心，话说我最近是一周采购一波的节奏，已经顾不得浪费不浪费之说了，只希望宝宝能成为“夏日里最靓的崽”。

不过呢，给宝宝采购夏装时也会有很多“隐形坑”，为了能帮助大家买到颜值高又舒服的夏装，今天就给大家分享一波攻略，强势安利，快来做笔记吧~

衣服不要复杂

在夏天，大家不要给宝宝穿零件较多或穿着困难的衣服，这样会不方便宝宝自己学着穿衣服。应给宝宝选一些穿着简便的衣服，引起宝宝好奇心，让他想学着穿衣。

宝宝衣服以选圆领、小尖领、方领口为佳，最好是前面开襟，不要有太多钮扣，方便宝宝自己穿脱和爸妈帮忙穿脱。如果家里是小公举，大家可以给她穿宽腰式衣裙，以掩饰宝宝挺腹无腰的身型，并能让宝宝感觉宽松、凉爽。

在童裤选择上，建议给宝宝穿田鸡裤、日光裤等。

选浅色系衣服为佳

好多人觉着，宝宝穿颜色艳丽的衣服才好看~其实，这种观点不对哦，宝宝在夏天应该穿浅色系衣服。

颜色艳丽的衣服使用的染料较多，含铅量较高。这样的衣服虽然漂亮，但不宜给宝宝当内衣穿，也不要让宝宝贴身穿。因为铅可以通过皮肤进入宝宝体内，引起铅中毒，进而妨碍宝宝牙齿和肠胃道发育，并且还会引发腹痛。

衣服布料不宜太少



这里要提醒大家，夏天不要让宝宝穿过于“暴露”的衣服哦，以免他受凉生病。而且，穿的太少，宝宝的皮肤在阳光下暴晒会晒伤的~

宝宝皮肤娇嫩，皮肤下用来抵抗紫外线的黑色素细胞还没有发育完善，不宜穿布料较少的衣服让皮肤暴露在强烈的阳光下。宝宝穿的太少，长时间在外，皮肤有可能会被晒伤、晒黑，进而变得粗糙、出现红、肿、疼痛等皮肤问题。

衣服要易于清洁

宝宝自理能力较差，还没有形成良好的卫生习惯，大小便、食物、鼻涕等有可能会沾到衣服上。而且，宝宝活泼好动，喜欢到处摸摸到处碰碰，很容易把衣服弄脏的，因此，还要考虑衣服是不是易于清洗，要不，一天下来换好几套，妈妈们会疯掉的……

宝宝穿着要舒服

夏天的衣服大部分是贴身衣服，宝宝穿起来舒不舒服要看两个方面，一个是材质，一个是版型。

先说材质。宝宝活动较多，衣料应满足弹性佳、透气性强、吸汗性好的要求。棉布或棉毛织品制成的衣服符合以上这样要求，是宝宝衣服的首选。另外，宝宝皮肤娇嫩，衣服缝合处不能过于生硬，以免造成皮肤损伤。建议大家给宝宝穿纯棉材质或绒布材质的贴身内衣，夏装优先选择用纱布、薄布制成的衣服。

再说版型。宝宝身体正在发育中，建议各位要给宝宝穿宽松的衣服，这样才能方便小家伙自由自在地活动呀~

tips：夏季怎么给宝宝穿衣

1.短袖短裤可以多穿

夏季家长可以给宝宝穿棉质、宽松、轻便、浅色衣物；女宝宝可以穿无袖连衣裙、男宝宝可以穿短袖背心、下面可以穿短裤。

2.根据环境增减衣物

如果室内开空调的话，温度最好调到26-28℃，且保持温度一致，这样可以避免孩子着凉。如果要带孩子外出，一定要适当增减衣物，要知道室内外温差很大。

怎么判断宝宝穿的衣物是多还是少

判断方法有两种：一种摸孩子的鼻尖、另一种则是摸四肢。如果这两个地方不是很凉，家长就不需要给孩子穿衣服。有些孩子的适应能力比较差，妈妈们担心孩子患上呼吸疾病。其实，只要衣服遮住胸口与腹部，就可以保证孩子不受凉。

3.勤给孩子换衣物

宝宝排汗速度很快，要及时给宝宝换衣服。如果不及时把汗湿的衣物换下，容易让宝宝患上感冒。不仅是衣服，被单、枕巾也要勤换，以免宝宝患上皮肤疾病，比如皮炎。

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