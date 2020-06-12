这九类宝宝更聪明，有你的娃吗？

爸爸妈妈都希望宝宝聪明伶俐，其实，在我们的生活中，有九类宝宝智力超群，大家赶紧来看看，有没有你家的娃？

1.爱笑的宝宝

聪明指数：★★

聪明宝宝一般笑得比较早，而且发笑次数较多。通常情况下，宝宝在3个月大时开始出现发笑反应。一种是宝宝看到家人或新鲜事物比如动画品玩具等，就会开心发笑，被称为“天真快乐反应”；另一种是宝宝吃饱喝足，精神状态佳，自然出现的微笑，被称为“无人自笑”。

“天真快乐反应”是宝宝和他人交往的起始，是精神发育的里程碑，对大脑是一种良性刺激，而“无人自笑”是宝宝生理需求获得满足后的心理反应，这两种微笑都有助于智力发育。

因此，大家要经常用开心的语言、丰富的表情、好玩的玩具来让宝宝笑起来，并且让他吃得好睡得好，让孩子多笑一笑。

2.耳朵大的宝宝

聪明指数：★★★

研究发现，耳朵较大的宝宝创造力更强，智力水平更高。大家仔细观察宝宝双耳大小，还能预估宝宝的成才方向。宝宝右耳较长，将来在物理学、数学等自然科学方面会有所建树；宝宝左耳较大，在人文科学方面更有发展前景。

3.眼睛爱动的宝宝

聪明指数：★★★

人们通过各种感官获得外界信息，其中有95%以上的信息是通过眼睛获得的。因此，视觉运动可以反映出宝宝的智力发展水平。通常而言，聪明的宝宝会经常转动眼睛，而智商低的孩子在这方面就比较迟钝。所以要保护好宝宝的视力，让他多看多观察，以提高视觉敏感度，有助于智力发展。

4.早饭吃得好的宝宝

聪明指数：★★★

大家都知道，早饭要让宝宝吃饱吃好。但在日常生活中，很多孩子常常不吃早饭就去上学了。美国营养学专家研究发现，不吃早饭的孩子不仅学习成绩不理想，而且心理健康情况也不是很好。

要知道，上午是学习的黄金时间，孩子学习功课需要大量的能量和营养，如果不吃早饭，学习效率会受到很大的影响。

哈佛医学院的研究人员进一步研究发现，原本不吃早饭的宝宝，养成每天坚持吃早饭的习惯后，在学习集中力、学习成绩、课程反应力等方面都有很大的提升，而忧虑、沮丧等负面情绪则减少了许多。

可见，早饭对宝宝智力发育十分重要，因此要给宝宝提供营养丰富的早餐，保证维生素、蛋白质、淡水化合物的供给。需要注意的是，高脂、高糖的食物不适宜做宝宝的早餐。

5.正常体重的宝宝

聪明指数：★★★★

宝宝体重超出同龄宝宝20%即为肥胖，超出20%-30%是轻度肥胖，超出30-50%是重度肥胖，超出75%是重度肥胖。

肥胖会使宝宝智力发展水平不足，影响运算和思维敏捷性，导致孩子认识事物能力、辨别能力、动手能力比不上同龄孩子。

肥胖对宝宝的智力发育有很大的影响，爸妈一定要注意预防，不要认为宝宝吃得越多越好，长得越胖越健康。

6.母乳喂养的宝宝

聪明指数：★★★★

母乳喂养的过程其实是对大脑的一种良性刺激，母乳喂养可以激发宝宝作为人类独有的情感和神经中枢综合运动、开发感知能力，对智力发育发挥着无法替代的作用。

母乳营养丰富，有增强免疫力的作用，是宝宝的最佳口粮。最新研究表明，宝宝喝母乳有助于智力发育，母乳中含有一种宝宝必需的氨基酸——牛磺酸，而这种氨基酸对大脑发育有着特别的作用，而它的含量是牛奶的10-30倍，而这是奶粉喂养所不能媲美的。

7.爱跳爱玩的宝宝

聪明指数：★★★★

不少父母认为，想要让宝宝更聪明，就要让他多识字、多背诗，甚至花费大量时间和金钱送他去学习美术、外语、钢琴等。其实，倒不如让孩子多玩多动。要知道，运动能力发育是智力发育的一种早期表现形式。

调查统计表明，在2-5岁宝宝中，爱玩宝宝的大脑，要比不爱玩宝宝的大脑大30%以上。宝宝在运动玩耍过程中，需要做出几十种与大脑思维有关的动作，比如掌握身体平衡、协调和处理问题等等。经常运动玩耍不但可以提升宝宝的语言表达能力、想象力、创造力、识别物体能力，还能帮助他缓解心理压力、消除内心恐惧感。

让宝宝多玩多运动，可以让大脑皮层受到刺激，使大脑运动更活跃，进而更精准地控制身体动作。另外，运动还能促进神经纤维髓鞘化，有助于神经系统成熟，让神经传导更迅速。

8.妈妈23-28岁生的宝宝

聪明指数：★★★★

调查数据显示，女性在23岁前所生宝宝的平均智商是103，23-28岁之间所生宝宝的平均智商是109.29，而29岁后所生宝宝的智商低于105。因此，想要宝宝更加聪明伶俐，最好在24-28岁之间生育。

另外，爸爸的生育年龄也会影响宝宝智力发育。男性的最佳生育年龄是30-35岁，精子的质量在30岁时达到高峰，并保持5年的高质量。爸爸生育年龄越晚，宝宝智商水平越容易受到影响。有研究表明，爸爸生育年龄较大，会增加宝宝患孤独症、癫痫症、侏儒症、精神分裂症等疾病的几率。

9.爸妈异地结婚的宝宝

聪明指数：★★★★

统计数据表明，父母都来自本地，宝宝的平均智商是102.45；父母来自同省异地，宝宝的平均智商是106.17；父母来自不同省份，宝宝的平均智商高达109.35。因此，宝宝的智商和血亲有很大的关系。

爸爸妈妈来自不同地方，基因重合的几率较小，宝宝患隐性遗传病的风险低，而且天赋和体质往往比父母更高。越来越多的数据也证明，不同地区、不同种族的男女互相婚配，生下的宝宝比爸爸妈妈更聪明、更健康。

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