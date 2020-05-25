为什么你家宝贝总生病？这篇文章足以解惑

对于一些孩子来说，生病是一种生活常态，感觉良好的日子很少。摆脱鼻涕，打喷嚏似乎是一个幻想，但这绝对是可能的。但作为家长，必须首先知道是什么导致生病。

饮食不均衡

“一天一个苹果，医生远离我”这句简单的谚语很有道理。如果孩子不吃全面均衡的饮食，身体就不能发挥最好的功能。不良饮食也会增加各种疾病的风险。良好的营养是获取身体所需的营养、维生素和矿物质。

维生素D不足

如果孩子经常生病，增加维生素D的摄取量是有帮助的。最近的一项研究发现，维生素D的补充剂可能会降低一个人患急性呼吸道感染的可能性。维生素D缺乏也与免疫系统减弱有关。建议多吃脂肪丰富的鱼、蛋黄和蘑菇等食物，增加维生素D的摄入量。每天外出10-15分钟是另一种获得这种“阳光维生素”的好处的方法。

脱水

身体内的每一个组织和器官都依赖于水。它有助于携带营养和矿物质到细胞，并保持嘴，鼻子和喉咙湿润-重要的是避免疾病。即使身体由60%的水组成，孩子也会通过排尿、排便、出汗甚至呼吸而失去体液。当孩子没有充分地替换掉丢失的液体时，就会发生脱水。

轻度到中度脱水有时很难识别，但它会使孩子生病。轻度到中度脱水的症状可能被误认为是全身疼痛、疲劳、头痛和便秘。急性和慢性脱水都是危险的，甚至危及生命。症状包括：极度口渴、凹陷的眼睛、头痛、低血压、快速心跳、昏睡。

睡眠不足

每晚睡眠不足的孩子更容易生病。睡觉时，免疫系统释放细胞因子。细胞因子是对抗炎症和疾病的蛋白信使。当生病或有压力时，身体需要更多的蛋白质。如果孩子睡眠不足，身体不能产生足够的保护性蛋白质。这降低了身体抵抗感染和病毒的自然能力。

手太脏

孩子的手整天接触许多细菌。如果不经常洗手，然后触的脸、嘴唇或食物，就会传播疾病。只要用自来水和抗菌肥皂洗手20秒钟就能帮助保持健康，避免致病细菌。当没有干净的水和肥皂时，使用含至少60%酒精的含酒精洗手液。

口腔健康不良

牙齿是通向健康的窗口，嘴巴是良菌和坏菌的避风港。每天刷牙也能防止危险的细菌。但是，当有害细菌生长失控时，它会使孩子生病，引起炎症和身体其他部位的问题。长期来看，慢性口腔健康问题会产生更大的后果。口腔健康不佳与多种情况有关，包括：心脏病、心内膜炎等等。

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