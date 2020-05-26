宝宝对贝类过敏，需避免这类食物

虽然大多数主要的食物过敏始于儿童时期，但有一种过敏尤其突出：贝类。对贝类过敏可能在一个人一生中的任何时间发生，但往往在成年时出现。贝类过敏是最常见的发病食物过敏。

贝类过敏的症状

贝类过敏通常是免疫系统对在贝类肌肉中发现的一种叫做肌钙蛋白的蛋白质的反应。抗体触发释放化学物质，如组胺来攻击原肌球蛋白。组胺释放导致许多症状，从轻微到危及生命。吃贝类后症状出现可能需要一些时间，但大多数症状在几分钟内就会出现。

贝类过敏的症状可能包括：口中刺痛；腹痛、恶心、腹泻或呕吐；充血、呼吸困难或喘息；皮肤反应包括瘙痒、荨麻疹或湿疹；面部、嘴唇、舌头、喉咙、耳朵、手指或手肿胀；头晕或昏厥。严重的、危及生命的过敏反应称为急性过敏反应，可能发生在最严重的病例，急性过敏反应需要立即就医。

贝类过敏如何治疗

目前还没有治愈贝类过敏的方法。最好的治疗方法是避免食物，如虾、龙虾、螃蟹和其他甲壳类动物。鳍鱼与贝类无关，但交叉污染是常见的。如果孩子的贝类过敏严重，则需要避免吃海鲜。许多医生还建议对贝类过敏的人携带肾上腺素进行自我管理，以防意外发生。对于轻微反应，如皮疹或瘙痒，则服用抗组胺药如苯海拉明。

贝类过敏需要避免的食物

有两种贝类，甲壳纲动物和软体动物。以下是一些甲壳纲动物的例子：虾、蟹、小龙虾。软体动物包括：蛤蜊、贻贝、牡蛎、鱿鱼、墨鱼、章鱼、蜗牛、扇贝。

大多数对一种贝类过敏的人也对另一种类型过敏。医生通常建议对贝类过敏的人们避免使用各种各样的贝类来保证安全。贝类过敏与其他过敏反应在其他方面也不同。例如，对贝类的过敏反应是不可预测的，有时发生在一个人吃了过敏原后很久后而没有表现出其他症状。

碘能引发贝类过敏吗

碘是一种遍布全身的元素，对甲状腺激素和各种氨基酸的产生是必不可少的。简而言之，没有它人类就无法生存。近年来，关于贝类过敏与碘的关系，一直存在一些混淆。许多人错误地认为碘可能引发贝类过敏的人过敏反应。

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