你为什么会睡不好？很可能是因为这个病！

很多当了父母的人都会有胃食管反流症的问题，这是一种慢性疾病，胃酸沿着食管流动。今天我们就来聚焦成年人的健康问题：

胃酸反流与睡眠

患有夜间胃灼热的人更有可能失眠、白天嗜睡、不宁腿综合症、睡眠呼吸暂停。睡眠呼吸暂停是指你在睡眠中经历浅呼吸或一次或多次呼吸暂停。这些停顿持续几秒钟到几分钟，每小时停顿30次或更多。在这些停顿之后，通常会恢复正常呼吸，但通常会伴随着响亮的鼻音。

睡眠呼吸暂停的影响

睡眠呼吸暂停会让你在白天感到疲倦和昏睡，因为它会影响睡眠。这通常是一种慢性疾病。因此，它会阻碍白天的工作，使你很难集中精力在日常活动上。胃食管反流症，如咳嗽和窒息，在你躺下或试图睡觉时往往会恶化。胃酸倒流到食道的程度可以达到喉咙和喉咙的高度，使你产生咳嗽或窒息的感觉，这会让你从睡梦中醒来。虽然这些症状可能令人担忧，但有很多方法可以改善你的睡眠。生活方式和行为的改变可以帮助你获得你需要的高质量的睡眠。

如何提高睡眠质量

用优质枕头

睡在一个大的，特别设计的楔形枕头可以有效地管理睡眠问题。楔形枕头会使你保持部分直立，创造更多的阻力酸的流动。它还可以限制可能给腹部施加压力的睡眠姿势。如果你在普通的床上用品店找不到睡眠楔子，你可以去看看孕妇用品店。这些商店通常都有楔枕，因为在怀孕期间很常见。

倾斜床位

向上倾斜床头会抬起你的头，这可以减少胃酸在夜间回流到喉咙的机会。目标是确保你的头比脚高。

等一会再躺下

吃完东西后过早上床睡觉会引起GERD症状并影响睡眠。在躺下之前至少三到四个小时内吃完饭，你也应该避免吃睡前零食。在晚餐后遛狗或在你家附近散步。如果在晚上散步是不现实的，那么洗碗或收衣服会给你的消化系统足够的时间来处理食物。

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