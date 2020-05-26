破水是什么样的？为你揭秘

很多准妈妈都会好奇破水是什么样的？通常而言，破水后，更像是涓涓细流而不是间歇性喷涌的泉水。具体我们一起来看看：

了解破水

当你怀孕的时候，羊膜囊会让宝宝在你的肚子里舒服而安全。它为你的宝宝提供成长空间，使孩子保持稳定的温度，并为脐带提供缓冲，以免被挤压。

当身体准备好分娩时，水会破裂并通过阴道排出。这可能发生在分娩之前或期间。这时你开始感到宫缩，宫颈变薄变宽，这样你的宝宝就可以通过了。如果你的羊水在宫缩开始前就破了，这叫做胎膜早破（PROM）。

每个人的感觉都完全不同。有些女人只注意到缓慢的滴水，让她们的内裤湿了。有些人则迅速涌出，感觉就像在裤子上撒尿一样。有时你甚至会听到小小的流水声。

破水了，怎么办

有时很难判断胎膜是否破裂，特别是当你感觉不到太多水分的时候。你可以试试闻一闻。羊水通常清澈或有点白，闻起来不像尿，而尿液闻起来可能更像氨水。如果你认为你可能破水了，就戴上护垫（不是卫生棉条），并直接去医院。如果你的羊膜囊没有明显破裂，他们会对你的液体样本进行简单的测试。

如果你的预产期在3周内，你的医生可能会让你等上几个小时，看看你是否能自己分娩。大多数妇女可以在12小时内自行分娩。

如果破水太早，怎么办

大约有3%的妇女在怀孕37周前有断水期，这叫做早产胎膜早破（PPROM）。如果你有以下情况：

-体重不足

-吸烟

-曾经有过早产胎膜早破经历

-有早破征兆但未干预

-有阴道出血

-怀孕期间宫颈有问题

你得立即去医院接受检查。

如果你已经怀孕34周以上，你的医生可能会希望你自己分娩，以降低你或你的宝宝感染或严重感染的几率。

如果你怀孕23-34周，通常建议推迟分娩，这样你的宝宝有更多的时间生长。你可以用抗生素来预防感染，并服用一类类固醇来帮助宝宝的肺更快地成熟。期间你可以待在医院直到分娩。

如果你在23周前破水了，医生会和你讨论继续妊娠的利弊。在如此早的破水后，出生的婴儿存活的可能性较小，并且更容易出现精神或身体上的残疾。

如果羊水迟迟未破，怎么办

如果你已经在分娩，但进展缓慢，医生可能会手动帮你破水。他们会把一个无菌的塑料钩插入你的阴道，拉动你的羊膜囊直到它破裂。但研究表明，对大多数女性来说，这并不能加快分娩速度。只有当宝宝的头已经在你的骨盆里并且足够低到可以覆盖你的宫颈时，你才应该这样做。否则，你的身体通常会继续自行分娩，直到宝宝到来。

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