哺乳期避孕指南，快收藏！

哺乳期，为了给身体得到更好地恢复，大多数人都会选择避孕。那么，在母乳喂养期间，应选择什么样的避孕措施呢？

避孕药

你可能听说有避孕药会影响母乳量，这会使你更难喂养宝宝。确实有些荷尔蒙可能有这种作用。但不是所有人都这样。

避孕药有两类：一种是联合用药包括雌激素和孕激素，另一类只有孕激素。有人称之为“迷你药丸”。

雌激素可能意味着你产奶量减少。所以当你告诉医生你在母乳喂养时，她可能会开“迷你药丸”，它不会影响母乳量。

如果你的医生认为复方药丸比迷你药丸更适合你，她很可能会等上5到6周，然后再给你开处方。

还有另一个原因你可能需要等待，然后再服用复方药片、当你分娩后的头几周，这种药物会使血液凝块。所以，对所有的妇女来说，即使是那些用奶瓶喂养的妇女，在分娩后的第一个月里也不要服用复方药片。

宫内节育器

如果你想要长期非永久性的节育措施，考虑使用宫内节育器。你的医生可以在你分娩后或6周检查后放入节育器。你不必记得每天吃药或在做爱前做任何特别的事情。

节育器有两种：一种是铜，另一种是含有孕激素的。铜宫内节育器不会影响母乳的激素，另一种的孕激素含量低，也不会对你的母乳造成影响。

建议等到6周的检查后才插入宫内节育器。如果宝宝出生后马上放置节育器，你的身体有可能把它推出体外。

激素类避孕法

这些以激素为基础的避孕方法比每日一粒的避孕药持续时间更长，有些方法不会减少你的母乳量，但究竟能不能适用你个人，建议询问医生意见再决定。

植入物。你可以用一根火柴大小的特殊棍子防止怀孕3年。你的医生把它植入你上臂的皮肤下。这种避孕方式只含有孕激素，所以不会影响你的母乳。

注射。每三个月打一次避孕针。它们的孕激素含量比植入物多。

节育贴。将节育贴贴在背上、胳膊上、肚子上或屁股上，一次贴一个星期。这个贴片含有两种激素，雌激素和孕激素，就像联合避孕药。医生通常并不建议你在母乳喂养期间使用。如果她医生开了处方，也需要等6周等你的奶量稳定。

阴道环。把它放在阴道里，每次最长3周。这种避孕方式有雌激素和孕激素。因为你正在哺乳，医生可能不希望你在生完孩子后的头6周内使用它。

屏障法

这些没有激素的装置包括：

避孕套。它们很容易使用，如果你每次都用对了，就能防止怀孕。如果你也使用杀精剂（杀死精子的泡沫或乳霜），也可以降低怀孕的几率。杀精剂里没有任何激素。

宫颈帽。这个装置覆盖子宫颈（子宫的开口）。如果你怀孕前就已经有了，请医生检查一下你是否还能用。你的子宫颈在分娩时扩张了很多，所以你可能需要一个新的。

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