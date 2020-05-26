护理乳牙，这份攻略请收好！

婴儿的牙齿很小，但很重要。如果没有一套健康的乳牙，你的孩子将难以咀嚼和说话清楚。这就是为什么照顾乳牙和保持健康是如此的重要。

照顾好宝宝的牙龈

宝宝出生后你就可以开始照顾他的牙龈，但一开始，护理工具里不包括牙刷和牙膏。请采取以下温和的步骤：

-弄一块柔软、湿润的毛巾或纱布。

-每天至少轻轻擦拭宝宝的牙龈两次。

-尤其是在喂食后和睡前给宝宝擦牙龈。

这样可以洗掉细菌，防止它们粘在牙龈上。不然细菌会留下一个黏糊糊的牙菌斑，当婴儿的牙齿长出来后就开始破坏它们。

记得给婴儿刷牙

当婴儿的第一颗牙齿开始长出来时，你就可以用牙刷了。选择带有软毛、小头、大手柄的牙刷。

刚开始，把牙刷弄湿就行了。牙齿一长出来，你就可以开始用一粒米粒的牙膏。当你的孩子3岁的时候，你可以增加到豌豆大小的含氟牙膏。轻轻地刷在孩子的牙齿周围——前后。

你应该给你的宝宝刷牙，直到宝宝年纪大到可以握住牙刷。但你需要继续监督这个过程，直到孩子可以在没有帮助的情况下漱口和吐痰。一般6岁左右的孩子就可以做到了。

随时注意婴儿牙齿是否腐烂的迹象——比如牙齿上有棕色或白色的斑点或凹坑。如果你发现任何问题，请带孩子去看牙医进行检查。

即使没有问题，孩子也应该在1岁之前去看牙医，牙医可以为你提供专业的牙齿护理建议。

出牙注意事项

可能需要两年的时间，牙齿才能穿过牙龈完全长出来。每颗牙齿出现的过程称为“出牙”。对你和宝宝来说，这可能是一个艰难的时期。

出牙并不舒服。这就是为什么宝宝会在每颗牙齿长出来之前的几天或几周内哭闹。婴儿也会出现其他出牙症状，包括：流口水、牙龈肿大、低烧。

以下是一些减轻宝宝出牙疼痛的小贴士：

-牙胶。让你的宝宝咀嚼干净、凉爽的牙胶或冷毛巾。要避免物品的体积，预防窒息风险。同时，避免牙环内有液体，可能会破裂。

-摩擦。用干净的手指给宝宝擦牙龈。

如果你的宝宝异常烦躁或沮丧，请就医。

预防宝宝蛀牙

除了照顾宝宝的牙齿，你还需要保护它们。为了防止蛀牙，宝宝的奶瓶里只能用于装配方奶粉、母乳和水。

避免给孩子喝果汁、苏打水和其他含糖饮料。甜饮料，甚至牛奶都能在牙齿上沉淀下来。这会导致婴儿蛀牙，也被称为“奶瓶蛀牙”。细菌以甜饮料中的糖为食，产生酸，会攻击婴儿的牙齿。

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