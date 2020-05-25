肚中孩子健康吗？看这个指标就能明了

大多数医生和孕妇都会告诉你，当婴儿有规律地移动时，她们会感到更安心。通常在怀孕18到20周时你会感觉到胎儿运动（踢腿、翻滚或扑动）。到32周时，运动频率就开始稳定下来。

大多数胎儿睡觉时会保持静止，每次持续约90分钟或更少。在其他时间，你可能会感觉到他们明显地移动，每天约20至40分钟。

每个胎儿都有自己的运动模式。即使由于胎儿体重的增加，在妊娠末期他的活动空间已经很小了，但是胎儿的运动仍然会保持强健和有规律。不过，如果宝宝长时间运动不好，可能会出问题。

胎动减少，不容忽视

胎动减少有时是由于婴儿周围液体过多、胎位异常、前置胎盘、母亲超重、初生母亲或吸烟史等因素造成的。

也可能是母亲没有时刻注意到胎儿的运动，因为她们分心了。但在大多数情况下，婴儿是健康的。

然而，在大约25%的病例中，胎动减少可能表明胎儿患病或死亡的风险更高，这主要是因为氧和血液供应受损。在宫内死亡的情况下，胎动会事先完全停止24小时或更长时间。因此，当发现此种情况，必须检查。

胎动减少的原因

在许多情况下，胎动减少与生长率降低和死胎率升高有关。

由于胎盘流量低，婴儿移动较少，以弥补其胎盘供应不足。然而，当婴儿饿的时候，或者当母亲的血糖水平下降时，他们通常会移动得更多。

如果没有这一点，这可能表明婴儿非常虚弱，甚至无法寻找食物，因此需要紧急帮助。

胎儿运动减少的另一个原因可能是母亲给婴儿提供过多的血糖，如母亲糖尿病或糖尿病前期。这是因为氧气被用来代谢葡萄糖，余下的不够支持胎儿活动。

宝宝动得太多，也要注意

当母亲饥饿时，胎儿运动通常会增加，反映出母亲和胎儿的血糖水平降低。这类似于大多数动物在寻找食物时活动增加，然后在进食时进入安静期。

一个更严重的现象是在分娩时出现一次突然的异常剧烈的胎动。

在一项研究中，这与七倍的死产风险有关。研究中列出了可能的原因，包括缺氧或感染导致癫痫发作，或胎儿试图摆脱缠绕在身体某个部位的脐带。

这种“无法控制地”或“疯狂”的运动，与正常妊娠到足月时所感觉到的强烈而频繁的运动会形成鲜明的对比。

如何才能了解胎儿是否健康

推荐以下几种方法：

胎心监测。在97%的活跃胎儿中，可观察到胎儿心率的基线率和短期变异性，胎心率随胎动而加速的心功能图是正常的。仅仅出现后期减速且其他特征正常，通常并不像以前认为的那样是胎儿窘迫的迹象，因为在许多情况下，这是由于胎儿的呼吸运动引起的，这是胎儿健康的迹象。

多普勒超声。多普勒超声可以帮助检测胎盘血液供应不良和胎儿生长不良（FGR，胎儿生长受限）的早期征兆，通常仅在近三分之一的胎盘受到感染后，以通过脐动脉和静脉的血流改变的形式出现。

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