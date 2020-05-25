昔日女神产后1年被嘲像大妈，女星们为生孩子付出了怎样的代价

自去年诞下爱女之后很少露面的女演员高圆圆，前几天罕见的在媒体上一家三口同框。

曾经的女神，因为产后身材有些发福，引发了网友的热议。

蓝色牛仔衬衣、黑色牛仔裤，身体微微发福、腹部微凸，黑色的巴拉马帽和口罩把曾经拨动无数少男心弦的脸庞挡得严严实实。

乍一看与众多幼儿园门口接孩子的妈妈并无二致。完全看不出来，这个人曾经连续4年蝉联国内最大直男论坛虎扑步行街女神大赛评选亚军。

很多网友的留言，听起来就有些更刺耳了。

还有人怀疑，是不是肚子里已经有了二胎了。

这样的言论真是看得让人心寒。

有一位有孩子的网友替高女神解释道：

「如果还是在亲自哺乳的话，这个体态是对的，而且衬衣很方便哺乳。」

在许多网友眼里，女明星就应该时刻注意形象，衣着光鲜。

可却偏偏忘了，她现在首先是一个妈妈。

怀孕生子，让很多女性，从优雅一秒回到现实~

普通人自是不必说，连光鲜亮丽的明星都难以逃过，

霍思燕怀孕时体重就一度飙升到160斤~

张歆艺还在哺乳期时，在一家小餐馆被路人拍下了照片，并擅自上传到网上。

她当时也是像高圆圆一样，被网友各种嘲笑。

性格直爽的她发博回应道：

「希望舆论对妈妈多一些宽容和尊重。」

而妈妈们付出的代价，又何止发福这一点。

我还是拿那些衣食无忧，有钱请保姆，不必囿于家务的女明星举例。

福原爱：孕吐

中日友谊桥梁——福原爱，怀孕的时候妊娠反应严重，经常吐个不停，有时一晚要刷7遍牙。

想想就可怜，吐7遍，最后吐出来全是酸水了吧。

想起来了我被胃胀气支配的恐惧。

章子怡：涨奶

华语影后大满贯章子怡，在节目《妻子的浪漫旅行》中被丈夫汪峰透露自称：

之前拍戏受过那么多伤的疼，都比不上涨奶的疼。

张歆艺：夜奶

女星张歆艺在微博上晒过自己手机上的喂奶闹钟，并称母乳喂养的妈妈，是了不起的母亲。

其实带过孩子的都知道，现实哪有闹钟显示的那么“美好”。一夜起来好几次，可是家常便饭。

朱丹：乳头皲裂

主持人朱丹在综艺里说自己每次女儿吃奶的时候，她的心里都在抗拒。朱丹经常遭遇乳头破裂，然后结痂后又被女儿咬破，周而复始。

汤唯：尿频

雷佳音和汤唯曾经有一段采访上了热搜。

她和大头雷佳音合作了一部电影，还做客金鸡奖直播间，宣传了一波。

谁知，汤唯居然在直播间哭了起来。

原来，在主持人问到：在片场时，双方最受不了对方什么？

雷佳音充满戏谑的说：自己有一场哭戏，但汤唯频频去上厕所，总是打断自己，让自己没法入戏。

汤唯一下子震惊脸红，趴到墙壁上缓解尴尬。

她很认真地跟雷佳音说“对不起”，可没过一会儿，就情绪崩溃落泪。

这背后，是她身为产后妈妈的隐痛：

生产的创伤和药物给她带来的副作用，让她有太多的不方便和不得已，还可能会经常遇到类似今天这样的窘境。

Ella：漏尿

SHE的Ella也在网上分享过自己的生娃体验：

甚至她还在网上说自己产后2年，稍微动作大点就会漏尿。

真是完全没有偶像包袱了。

身体负担是一方面，更难的还有精神上的压力。

袁咏仪：产后抑郁

袁咏仪就曾在产后得了半年的产后抑郁。

那段时间的她看见什么都想哭，看见妈妈买菜，她的情绪都可以崩溃。

条件远优于常人的明星尚且如此，更勿论我们这些还在为生计而勉力生活的普通人了。

在我国，每年因产后抑郁症放弃生命的妈妈就有很多很多……

据《中国医师协会精神科医师分会》的一份数据调查显示：中国妇女患有产后抑郁症状的人群比例高达50%~70%，超过10%的人如照料不周会发展成严重的抑郁症。

每个妈妈从怀胎十月到孩子长大成人之间经历的千辛万苦，不应该是任何一个人拿来调侃的理由。

希望这个世界，多多听听妈妈们的声音，多一份理解，多一份关怀！

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