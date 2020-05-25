带宝宝去公园玩，你需要做好这些防护！

随着新冠肺炎疫情的逐渐好转，小宝宝们又可以外出玩耍啦~公园里环境好，空气清新，有很多小朋友在这里玩，家长还能教宝宝认识各种植物，真是游玩的好去处！不过，带宝宝去公园玩时，家长可要做好以下防护工作：

别让宝宝脱离自己视线

公园里人员复杂，宝宝和其他小朋友追逐打闹，到处乱跑时，就很容易被人贩子盯上。大家一定要提高警惕，不要让宝宝脱离自己视线。大家要时刻盯紧宝宝，并告诉孩子不要远离自己。

另外，还要注意观察周围，看看有没有可疑人员出入。如果发现有异常，应马上要宝宝回到自己身边，避免危险的发生。

小心恙虫出没

恙虫通常在泥土中产卵，幼虫在阴暗潮湿的草丛中成长。当人或动物经过草丛时，幼虫会趁机在人或动物身上短暂寄生，以吸食淋巴液和组织液为生。恙虫病多发于夏秋季节，每年6-10月是此病的高发期，且大多数病例出现在下雨后的一两个星期。

为了避免宝宝碰上恙虫，建议各位最好不要在雨季带宝宝逛公园，也不要让宝宝随意坐在草地上玩泥土。大家不妨带上一块方布，让宝宝坐在方布上玩耍，这样就不会碰到泥土了。如果宝宝把手弄脏，要及时用湿纸巾或纸巾给他擦手，保持手部清洁。回家后要及时给宝宝洗手，避免病菌感染。

去空气清新的公园、绿地

带宝宝逛公园的最佳时段是早上9点前或下午4点后。这个时时段阳光照射不是很猛烈，空气清新，气温适宜，可以让宝宝在舒适的环境中玩耍，又不用担心会中暑。

提醒大家注意的是，带宝宝出门要准备好湿巾、水壶、毛巾和多件衣服或者止汗巾，以防宝宝出汗多好换上。另外，大家还要准备医用棉签、红药水、碘酒、止血贴等应急药物，如果宝宝发生磕碰，要及时处理伤口，避免发生感染。

如果宝宝伤口较小，家长可以自己处理，立即为宝宝止血消毒，贴上创可贴。如果自己处理不了，应立即就医。如果宝宝是被铁制品或脏东西弄伤，家长还需要防范破伤风和细菌感染。

公园附近这些区域，不要停留太久

宝宝身体正在发育，身体各个器官发育尚不完善，尤其是对细菌、病毒的抵抗能力还没有发育成熟。而如今又是新冠疫情期间，公园外的商店、马路边等等又都是人员和车辆密集的地方，也是细菌和病毒大量滋生的区域，千万不要让宝宝在此处停留太久。人员密集的场所空气中的微尘较多，宝宝呼吸浑浊的空气，对身体健康也很不利。

出门时间不要太久

宝宝喜欢去公园玩，是因为宝宝对外界环境充满着好奇，带他去公园游玩可以让他身心愉悦，有利于健康成长，这可比宅在家里有趣的多。不过，带宝宝外出逛公园，一定要做好充足准备，除了把宝宝用品带齐外，大家还要注意控制外出时间~

带宝宝出门逛公园时间不要太长，30-40分钟为宜，宝宝在同一个地方待久了就会感到无聊，就会不耐烦，甚至会哭闹。遇到这种情况，建议家长要耐心安抚宝宝，比如跟宝宝说“你的好朋友小兔兔还在家里等你呢！它很想你的哦~”把宝宝注意力吸引过去，小家伙自然就愿意回家啦~

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