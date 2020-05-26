BB断奶后喝什么？配方奶、牛奶、酸奶哪个好？

众所周知，宝宝断奶后也要喝乳制品以补充营养，以满足身体发育所需。但是让妈妈们发愁的是，宝宝断奶后该喝哪种乳制品好呢？今天，我们就来好好说一说：

Δ 断奶≠断乳，宝宝断奶后得继续喝乳制品

断奶并不能理解为让宝宝吃饭就行了，不用喝奶，断奶后也必须要让宝宝喝上乳制品。

1.宝宝需要补充大量蛋白质

断奶后，宝宝身体仍然在快速发育中，需要补充大量蛋白质以完成组织和器官的构建。宝宝此时吃的辅食，含有的蛋白质大多是植物性蛋白，虽说植物性蛋白含有宝宝生长发育必需的9种氨基酸，但营养价值较低，需要大量进食才能满足宝宝的发育所需。

2.宝宝无法吃过多的动物蛋白

鸡蛋、牛肉、猪肉等食物中的动物蛋白富含宝宝生长发育必须的氨基酸，具有很高的营养价值。但对于这个阶段的宝宝来说，不管是消化吸收能力，还是口腔咀嚼能力都不高，只能少量食用，因此无法补充身体所需，所以仍需要喝乳制品补充蛋白质。

3.宝宝消化功能还不成熟

虽说宝宝的摄食方式已经慢慢从吮吸变成咀嚼，但因为消化功能还没有发育完善，而且乳牙也没有长齐，所以不能完全依靠咀嚼进食，还需要喝一定量的奶。

4.喝乳制品更适合刚断奶的宝宝

宝宝断奶前，母乳是维持宝宝生长发育所需蛋白质的主要来源。断奶后，宝宝喝富含优质蛋白质的乳制品，不但能满足生长发育所需，还不用改变摄食方式，最为合适。建议大家每天给宝宝喝250ml-500ml奶类。

Δ 配方奶接近母乳，适合宝宝

配方奶的营养成分尽管不如母乳好，但和母乳成分十分接近。对于奶水不足或没有奶水的妈妈而言，给宝宝补充配方奶最合适不过。

相比于普通奶粉，配方奶粉去除了部分酪蛋白和大部分饱和脂肪酸，增添了乳清蛋白和植物油，让配方奶含有了宝宝生长发育必需的DHA和不饱和脂肪酸。

同时，配方奶粉中还添加了乳糖，使含糖量和母乳接近，并降低了矿物质含量，减轻了宝宝肾脏的代谢负担。另外，配方奶粉中还加入了维生素、氨基酸、微量元素和其他成分，使其成分更接近母乳。所以针对断奶后的宝宝，可以饮用配方奶进行补充。

Δ 宝宝断奶后能不能喝鲜牛奶？

给宝宝断奶后，有的妈妈还会直接给宝宝喝鲜牛奶，其实，这种做法并不好。要知道，宝宝的肠胃道、肾脏等器官还没有发育完善，喝鲜牛奶对孩子会造成不小的影响。

1.诱发肠道疾病

鲜牛奶中的乳糖是α型乳糖，这种乳糖会抑制双歧杆菌生长，并促进大肠杆菌的形成，容易诱发肠胃道疾病。另外，鲜牛奶中的矿物质会加重宝宝肾脏的代谢负担，导致宝宝出现上火、大便干燥、慢性脱水等症状。

2.导致孩子贫血

鲜牛奶中的脂肪大多是动物性饱和脂肪，会对宝宝娇嫩的肠道产生刺激，导致肠道慢性隐性失血，进而导致宝宝贫血。而且鲜牛奶中不饱和脂肪酸含量较少，无法满足宝宝大脑发育所需。

3.钙磷比例不适合宝宝吸收

对刚断奶的宝宝而言，鲜牛奶中的钙磷比例并不适合肠胃道吸收。鲜牛奶中的磷含量较高，会妨碍身体吸收钙质影响骨骼和牙齿成长。而且，鲜牛奶中含有大量酪蛋白，和胃酸混合后极易凝结成块，不易被肠胃道吸收。

Tips：如果条件允许，大家可以一直给宝宝喝配方奶，但要注意选择适合宝宝年龄的配方奶粉。宝宝3岁前最好不要喝鲜牛奶。

Δ 宝宝断奶后能喝酸奶吗？

酸奶中含有大量半乳糖，它是大脑和神经系统中脑磷脂类的组成成分，另外，酸奶中的乳酸菌含量较高，能够抑制有害菌的滋生，增强免疫力，从而预防腹泻或者缩短慢性腹泻的病程，因此酸奶确实是款不错的乳制品。

不过，不满一岁建议别喝酸奶，首先是因为酸奶中钙含量较低，再者酸奶中的乳酸菌会生成抗生素，尽管可以将病原微生物消灭或抑制其滋生，但同时也会影响人体有益菌的生长。另外，还会妨碍肠胃功能，特别是对患有肠道疾病的宝宝和早产宝宝有很大影响。因此，等宝宝一岁后再给他食用酸奶吧~

1.不要加热后喝

酸奶中的乳酸菌和其他细菌一样都很怕热，温度超过70℃时就可能会被杀死，丧失原本的营养价值。因此，给宝宝喝酸奶前别加热哦~

如果担心冷藏酸奶会刺激宝宝肠胃道，大家可以将酸奶从冰箱中取出，在常温下放置一两小时后再给宝宝喝。

2.喝完后要及时漱口

酸奶对牙齿有很强的腐蚀性，宝宝喝完后要及时漱口。随着生活水平的提高，越来越多家庭给宝宝喝酸奶，导致儿童龋齿的发病率也在攀升，这就是乳酸菌中的某些细菌导致的。

3.饭后2小时方能饮用

乳酸菌最佳生长环境的PH值要大于5.4，而宝宝空腹时胃液的PH值低于2，此时喝酸奶，乳酸菌不容易存活，因此建议饭后2小时再让宝宝喝酸奶。

4.不能代替配方奶

配方奶粉的成分和母乳成分最接近，是最适合宝宝除母乳外的饮品。而酸奶只是一种更容易被人体消化吸收的纯牛奶，营养价值不如配方奶粉，也不符合宝宝的营养需求，因此，不能用酸奶代替配方奶粉。

Δ 宝宝断奶后，能吃奶酪吗？



奶酪不适合给不满8个月的宝宝吃，等宝宝一岁后再添加也不迟。因为奶酪中含有大量饱和脂肪酸，这些饱和脂肪酸在体温环境下仍能保持半固态，不易融化，在肠道中消化速度较慢。而不满8个月的宝宝消化机能还不完善，并不适合吃奶酪。

如果你家宝宝已经满一岁了，在给娃吃奶酪时，则要注意以下几点：

不能多吃

软奶酪：软奶酪含水量较高，大家每天可以给宝宝吃50-100克。软奶酪很容易被宝宝接受，如果宝宝抗拒吃奶酪，或者出现消化不良的症状，就不要给他吃了，或者换一个牌子。

硬奶酪：1-3岁宝宝每天吃20-30克硬奶酪，即可补充150-200毫克的钙，相当于每天钙摄入量的三分之一左右。大家要注意查看外包装上的说明，了解“一块”或“一片”奶酪有多少克。

注意脂肪含量

大家在挑选奶酪时，一定要查看外包装上的蛋白质含量和脂肪含量。如果奶酪的脂肪含量和能量密度较高，每次就要让宝宝少吃一些，反之，可多吃一些。如果你家是个胖宝宝，建议买低脂肪的奶酪，但不要让孩子吃太多哦~

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