夏天到了，要当心“冷哮喘”，特别是有小孩的家庭！

最近的天气是越来越热了，每每到夏天，有种病就需要家长警惕，那就是——“冷哮喘”，这种病特别容易攻击小朋友，具体我们一起来看看：

Δ 夏天，孩子容易患“冷哮喘”

所谓“冷哮喘”，就是夏天发生的哮喘，之所以这么称呼，是因为与夏天里出现的“冷”有关：

1.吃冷饮

小孩子在夏天常常会忍不住吃冷饮或者喝冰镇饮料解暑。但是，吃冷饮或者喝冰镇饮料是一种“过敏”刺激。对于患有哮喘的宝宝而言，“冷”刺激是一种过敏原，因此，在夏天想预防哮喘发作，还应从避免“冷刺激”。

应对之策：要控制好宝宝吃冷饮的量，尽量让他少吃，最好不吃。特别是宝宝剧烈运动后，不要马上让他吃冷饮或喝冰镇饮料，建议先给他喝一杯温水来补水。

2.室内外温差过大

在夏天，几乎每家每户都会用上空调。夏天气温高，人们从炎热的室外进入空调房内，马上就会感觉凉快和舒服。但对于过敏体质的宝宝而言，瞬间从炎热的环境转为寒冷环境，上呼吸道就会受到冷空气的突然刺激，较大的温差会让本就处于高反应状态的气管和支气管发生反射性痉挛，进而咳嗽、气喘。

应对之策：使用空调时，不要让室内外温差大于5℃，也不要让宝宝对着出风口直吹。宝宝玩得大汗淋漓，回到家中后仍旧兴奋的话，就不要让他立即进入空调房休息，应先用干净的毛巾帮他擦干汗水，等到情绪完全平静下来后，再进入空调房里享受清凉。

3.空气质量不佳

空调房空气不流通，空调里集聚的灰尘和病毒，都会导致宝宝哮喘发作。另外，室内存在的螨虫也是宝宝哮喘发作的原因之一。宝宝在空气质量不佳的环境中生活，很容易出现“冷哮喘”。

应对之策：在夏天第一次使用空调时，大家要对空调进行清洗。如果担心自己不能把空调清洗干净，可以请专业人员上门清洗。空调房每天都要进行彻底的清洁，并且要定时开窗通风。

Δ 如何增强宝宝抵抗力，减少哮喘发作？

想减少宝宝哮喘发作频率，就应想办法增强他的身体抵抗力，这里教大家几招：

1.参加体育锻炼增强体质

宝宝经常参加体育锻炼可以增强体质，降低哮喘发作频率。游泳是一种很好的体育锻炼，建议大家让宝宝在专业人员指导下练习游泳。

2.保持科学饮食和充足的睡眠

如果宝宝平常饮食合理，多喝水多吃水果，并且保持睡眠充足，身体抵抗力自然越来越强。

3.注意日常护理

大家要密切注意宝宝的生活起居，尤其是有哮喘病史的宝宝。夏天天气炎热，大家在使用空调时，一定要注意室内温度变化。

4.定期随访治疗

大家要定期带宝宝去医院复诊和检查，以获得哮喘专科医生帮助和指导。

(原创作品，版权所有。未经授权，不得转载！)