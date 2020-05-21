害怕宝宝肚脐着凉？试试这几招，简单实用！

天热了，宝宝穿得也少了，睡觉时，玩耍时，喝奶时，一不小心肚脐就露出来了。肚脐受凉了，可是会出现腹痛、腹泻等症状，所以呀，在夏季可要把宝宝的肚脐护好！那么，如何让宝宝肚脐不受凉呢？试试下面这几招，简单又实用！

♦ 穿连身衣

宝宝月龄较小的话，就给他穿短袖连身衣，这样可以很好地保护腹部和裆部。宝宝月龄较大的话，最简便的方法就是将内衣塞进裤腰中，让内衣把小肚肚包住。注意哦，塞内衣时要前后都要塞好。有了两层保护，大家就不用担心宝宝肚脐受凉啦~

♦ 使用专门护脐带

对小宝宝而言，市场上售卖的专业护脐带就非常合适。宝宝刚出生时，可以给他穿戴纱制的护脐带。宝宝长大一些后，大家就可以给他穿棉质的护肚兜、防护肚围等装备了。护脐装备有很多种类，大家可以去做下功课。

这类护脐用品价格也很便宜，有的只要十来块钱，有的则稍微贵一些，特别适合夏天给宝宝穿戴。等宝宝再长大一些，就可以穿传统的肚兜了。

♦ 自制护脐裤

很多妈妈发现，宝宝有一个特点那就是，小肚子鼓鼓的，裤子时常往下滑落。宝宝月龄较小时，大家可以在他的裤子上缝一个小肚兜，以保护小肚肚。

肚兜可以用2cm宽的松紧带连接，系在宝宝腰部，这样不仅可以更好地保护肚子和肚脐，还能避免裤子往下滑。

♦ 使用空调要适当

有的妈妈认为，晚上开空调睡觉对宝宝身体健康不利，就把空调给关了。还有的妈妈怕宝宝热的睡不安稳，于是将空调温度调的很低。其实，以上这两种做法都是不对的。

夏天晚上闷热，不使用空调很容易让家人和宝宝无法入睡，进而出现身体疲劳、体力下降等情况。但如果将空调温度调的太低，又容易让免疫力较差的宝宝感冒生病。

妈妈正确的做法是，晚上睡觉时打开空调，把温度调高一些，保持在26-28℃之间为好，并且定时两个小时或三小时后关闭。宝宝吹空调睡觉，大家要给他盖一条薄毯子以免受凉。等宝宝睡熟后，可将空调换成通风档，并适当开窗换气。请注意，无论是使用空调还是电扇，都不能对着宝宝直吹。

肚脐很敏感，一旦受凉会对肠胃功能带来不利影响，大家一定要悉心呵护哟~

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