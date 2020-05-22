新发现！这类婴儿不易缺乏关键营养素

对婴儿喂养方式的一项调查发现，食用米饭等婴儿谷类食品的婴幼儿，其钙、镁、铁、锌和维生素E等关键营养素摄入量较高。这些宝宝也不易缺乏上述对成长发育十分重要的营养素。

AIMS Public Health发表的这项研究《营养摄入，婴儿谷类食品和其他补充食品在出生至23个月大的婴幼儿饮食中的引入》说明了大米等婴儿谷类食品在婴幼儿饮食中获得适当营养的重要性。

婴儿谷物的摄入量与各种关键营养素增加有关

这项研究调查了2001年至2014年的美国健康和营养检查调查(NHANES)数据，这是一项全国食物摄入量调查，目的是评估婴幼儿从出生到23个月的食物摄入量。这项研究评估了4个年龄段(0至3个月、4至6个月、7至11个月和12至23个月)以及谷类食品(如大米)消费量的作用。与非谷类食品消费者相比，研究人员调查了婴儿是否食用谷类食品(例如大米谷类食品)与不同的饮食模式、营养状况以及添加糖、饱和脂肪和钠的摄入量有关。

早在4个月时，引入婴儿谷类食品(包括米饭谷类食品)，其营养状况就得到改善。从4到6个月大，食用谷类食品的婴儿摄入更多的热量、碳水化合物、全谷物和关键营养素，如维生素B6、钙、铁和镁。随着婴儿年龄的增长，结果仍然相似。从7个月到11个月，发现谷物消费者的碳水化合物，维生素E、钙、铁、锌和镁的摄入量更高。而婴儿谷物的摄入量仍与铁、锌和维生素E的摄入量增加有关。

“根据研究结果，从出生到23个月的婴儿的饮食建议应包括婴儿谷类食品，如大米谷类食品，因为它在维持支持生长发育的营养状态方面起着重要作用。”研究作者Theresa Nicklas博士这么说道。

2岁前建议喂养婴儿谷物食品

总的来说，这项研究表明，喂养4到11个月大的婴儿谷类食品对公众健康有很大的好处。数据表明，喂养谷类食品，如米饭，作为婴儿的第一批食物之一，对营养状况有积极的影响。在婴儿出生后的头两年，食用大米和其他婴儿谷类食品的婴儿比不食用谷类食品的婴儿有更完整和均衡的营养。尽管还需要进行更多的研究，但这项研究表明，喂养婴幼儿谷类食品与改善总体营养状况之间存在联系。

Theresa Nicklas博士表示，“这项研究的结果有力地证明了喂养婴儿谷物婴儿的好处。” 她还补充，“由于膳食指南咨询委员会正在评估0至23个月婴儿的食物模式和营养状况，因此必须考虑婴儿谷类食品在婴幼儿饮食中的作用。”

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