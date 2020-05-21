婴儿湿疹怎么处理？美国专家来支招

特应性皮炎(又称湿疹)是婴儿常见的皮肤病。它影响了多达25%的儿童，估计60%的湿疹患者在出生后的第一年就患上了湿疹。虽然没有治愈方法，但美国皮肤病学（FAAD）的皮肤科专家表示，大多数病例可以通过定制的护肤计划来控制，其中可能包括使用保湿剂、处方药和消除诱因等方法。

Kirkorian博士是FAAD董事会认证皮肤科医生，他表示“湿疹孩子的皮肤极其敏感，因此适当的皮肤护理程序可以在很大程度上缓解宝宝的不适和减少突发性疾病。同样重要的是，一旦发现孩子的湿疹，就要开始治疗，这样可以防止病情恶化，增加治疗难度。”

为了帮助控制宝宝的症状和减少突发事件，Kirkorian博士提出以下建议：

1.掌握洗澡技巧

洗澡有助于消除宝宝皮肤上的污垢和其他潜在刺激物。在给宝宝洗澡时，要用温水。记得只有温和、无香味的清洁剂才能用于清洗宝宝脏的或有异味的部位。

避免擦洗宝宝的皮肤，将宝宝的洗澡时间限制在5到10分钟。洗完澡后，立即使用无香味的润肤霜。每天给宝宝的皮肤保湿两次，或者根据需要增加保湿频率以达到缓解的效果。

2.考虑外用皮质类固醇药物

这些药物通常用于治疗湿疹，有助于减轻炎症和瘙痒等症状。局部皮质类固醇有多种形式，包括软膏、面霜、喷雾和洗剂。请咨询皮肤医生，为宝宝确定最佳的皮质类固醇，并在宝宝洗澡后立即涂抹，然后再涂抹润肤霜。

由于婴儿比成人对皮质类固醇更敏感，请遵循皮肤科医生的指导，了解治疗的数量、持续时间和频率，以免发生药物副作用。

3.识别并消除诱因

每天接触的东西都可能会导致宝宝的湿疹突然出现或恶化。常见的诱因包括身体诱因，如汗水、唾液和抓挠;环境诱因，如烟草烟雾、干燥空气、宠物皮屑或花粉;或产品诱因，如衣服、洗衣粉、织物柔软剂、洗发水或肥皂(特别是含有香味的)或婴儿粉或湿巾。

如果你能识别宝宝的诱因，试着找出消除或避免它们的方法。例如，如果你注意到宝宝的唾液会引发面部湿疹，在喂食和小睡之前，在宝宝的嘴周围涂上纯凡士林。

4.考虑漂白剂泡浴疗法

漂白剂泡浴疗法很少用于婴儿，但是如果宝宝的湿疹很难控制，皮肤科医生可能会推荐它。稀释的漂白水可以减少皮肤上的细菌，使炎症减轻，帮助缓解宝宝的症状。为了确保宝宝的安全，避免刺激宝宝本来就敏感的皮肤，应在皮肤科医生的指导下进行漂白剂泡浴治疗。

“患有湿疹的孩子更容易发烧皮肤感染，因为湿疹使细菌、病毒和其他细菌更容易进入体内。”Kirkorian博士提醒大家“如果你注意到宝宝皮肤感染了，比如皮肤上有充满脓液的水泡、溃疡或黄橙色的硬皮，或者你对如何护理宝宝湿疹有疑问，请咨询一位专业的皮肤科医生。”

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