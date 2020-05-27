女子因得了子宫肌瘤被退婚，这些妇科谣言你还信吗？

生活中，不少人被谣言坑害。今天来说说一位未婚女性的故事，她因为体检查出子宫肌瘤被退婚了。原因就是男方认为，得了子宫肌瘤就不能生了!

这位姑娘和男方相亲认识，很投缘。双方父母一拍即合，很快就选定了结婚的日子。男方母亲要求双方都做一个婚前体验，结果姑娘被查出子宫肌瘤。原来，姑娘这2年工作压力大，身体免疫力下降，吃了不少妈妈给买的补品，这或许就是诱因。

男方母亲得知这一情况，当晚就要求姑娘家退还彩礼。她表示自己打听了，得了子宫肌瘤的女人不好怀孕，他们家还要传宗接代。

姑娘气哭了，但同时很庆幸还没有结婚，不然未来的日子难以想象。

经医生评估，姑娘的情况不严重。深思熟虑之后，她最终选择了接受中药治疗。目前，她一切都好，身体健康，人也成熟不少，祝福她未来找到自己的幸福。

下面就给大家科普啦~事实上，子宫肌瘤90%以上都是良性。据相关统计，咱们女性一生中大概有超过3成的人会长子宫肌瘤。通常，无症状的小肌瘤无需治疗，定期复查B超即可。

育龄女性如果怀孕前发现得了子宫肌瘤，只要肌瘤≯5cm且没有其他异常，可以正常怀孕。不过，孕期时由于体内激素变化，雌激素增高会导致肌瘤生长迅速，可能会有一定影响，要定期检查。

而那些声称可以治疗肌瘤的方法，包括精油、膏药等等都是骗人的，别信！唯一有效的方法就是手术，对于什么样的肌瘤需要手术或避孕听专业医生的，一般不建议轻易切。

当然了，如果得了子宫肌瘤还是要重视的。特别是单个肌瘤大(>5cm)，或由于肌瘤导致子宫体积太大;肌瘤引起不适症状，比如月经过多、经期延长甚至贫血，或有下腹痛、尿频、排尿困难等；肌瘤位置特殊，比如粘膜下肌瘤等。如果出现以上情况，应及时就诊，让医生来判断是否需要治疗或手术。

此外，很多女性旁友还常被以下这几种“妇科病”吓到，让我们一一来看：

△ HPV感染

可由专门的HPV检测发现。

谣言：感染 HPV 会得宫颈癌!

真相：HPV(人乳头瘤病毒)是引起宫颈癌的主要愿意之一，但是感染了 HPV≠一定会得宫颈癌。

实际上，有性生活的女性大多曾感染过HPV。但别担心，即便大家什么也不做，一般1—2年内就会被人体免疫自动清除。仅有很少的人可能多年长时间持续感染，进而导致宫颈癌，别太害怕。

如何应对：单纯HPV感染无需治疗，定期做筛查即可。千万别轻信那些宣称可以治疗HPV的小广告。正确做法是，听从医嘱，该做宫颈刮片做宫颈刮片，该做阴道镜做阴道镜。

△ 宫颈糜烂

多由常规妇科检查发现。

谣言：宫颈糜烂是严重的妇科病，可能会发展成宫颈癌。

真相：宫颈糜烂不是病，是正常的生理现象，医学界也早就不用这个名词啦~

“糜烂”听着怪可怕，但其实和腐烂一点关系都没有。所谓宫颈糜烂是雌激素水平上升引起的生理性变化，简单理解就是宫颈变“丑了”。虽然宫颈炎症和某些宫颈内瘤变甚至宫颈癌会表现出宫颈糜烂这一生理现象，但不能说宫颈糜烂导致了这些疾病。

如何应对：存在宫颈糜烂很正常，大多数不要治疗。只有合并了细胞学检查异常，或合并了感染或出血，才可能需要治疗。

△ 盆腔积液

常由B超检查发现。

谣言：盆腔积液会引起盆腔炎、附件炎等，需要治疗。

真相：事实上，每个女性多多少说都有一点盆腔积液，多属于生理现象，不要大惊小怪哦~

要知道，咱们盆腔、腹腔里的器官原本就会分泌一些液体，比如排卵的卵泡液、逆流的经血等。

如何应对：一般，如果B超现实盆腔积液仅有10—30mm，而且没有其他不适症状，那就不用管啦~人体会自主调节把多余积液吸收掉，多数也不需要治疗。

如果积液量很大，或多处有积液，或伴有发热、白带异常、腹痛等情况，盆腔积液可能是由盆腔炎、子宫内膜异位症等疾病引起，应及时就医。

△ 卵巢囊肿

多由B超检查发现。

谣言：卵巢囊肿会发展成卵巢癌。

真相：育龄期女性发现卵巢囊肿多数是生理性囊肿，排卵后卵泡形成黄体的过程中出现，月经期自行萎缩消失。

即使是病理性的卵巢囊肿，大多也是良性的肿瘤。仅有很小一部分卵巢囊肿是恶性肿瘤，多见于绝经后新出现的卵巢囊肿。

如何对应：对于育龄期女性来说，第一次发现卵巢囊肿别紧张，如果其直径≯5cm，可以下个月来潮4—5天进行复查。如果囊肿消失了，就不需要治疗啦~

如果发现以下任一情况：卵巢囊肿直径>5cm，复查发现囊肿没有缩小消失，B超发现囊肿有实性成分或完全是实性，绝经后发现卵巢囊肿，确诊为巧克力囊肿等，应及时就诊，是否需要治疗请听从医生建议。

现在，大家明白了吧？虽然有些妇科疾病发病率高，但大多不是什么大问题，往往积极观察、定期复查即可。咱们可要理性对待哦~

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