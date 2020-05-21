娃长痱子了怎么办？爽身粉、十滴水都没用，最有用的是它

最近的气温是越来越高了，话说我家小胖纸可是被热得够呛，前两天洗澡时发现她居然后背都是痱子！宝宝长痱子了怎么办？孩子奶奶赶紧拿出了爽身粉。其实从专业角度来说，爽身粉、十滴水这类“神器”都是徒有虚名，最有用的还是……我们一起接着往下看：

热痱是如何产生的？

孩子汗腺发育尚未成熟，气温上升时，汗液不能及时排出，停留在汗腺里。这些滞留的汗液易将附近的角质层细胞“泡肿”，并渗透至周围组织里，形成凸起的小点，这就是热痱了。

降服热痱，这些“神器”真没用

想要让热痱消退，不少人会想到十滴水和爽身粉这两种“神器”，但这两种神器只是虚有其表：

1.十滴水

十滴水的成分相当复杂，包括樟脑、大黄、辣椒、乙醇、干姜等。其中，樟脑是一种对儿童身体有害的物质，美国禁止父母给不满两岁的宝宝使用含樟脑成分的护肤品，加拿大更是完全禁止给孩子使用。另外，十滴水中的辣椒和乙醇会对孩子娇嫩的皮肤产生不良刺激，对孩子来说真的是太难受了！

2.爽身粉

爽身粉的主要成分是玉米粉或滑石粉，主要功效是保持皮肤干爽。上文已经说了，孩子长热痱是“汗液无法及时排出”造成，在孩子皮肤上涂抹爽身粉，会使汗腺堵塞情况变得更加严重，导致痱子越来越多。

另外，在孩子身上涂抹爽身粉时，孩子可能会吸入爽身粉，进而引发哮喘或过敏，大家使用时一定要小心为好。

消退痱子用啥好？

其实，想要安全有效消退热痱，使用炉甘石洗剂就行啦！

炉甘石洗剂是一种治疗痱子非常有效的外用药，深受儿科医生们的认可。大家可以在很多药店里买到炉甘石洗剂，而且价格十分便宜（5-10元）。使用时，大家只需将炉甘石洗剂涂在孩子长痱子的皮肤上，就能起到止痒、收敛、清凉的效果。使用三到五天后，孩子身上的痱子会明显减少。

大家需要注意的是，如果孩子皮肤有破溃流血的现象，应立即停止涂抹炉甘石洗剂，并带他去医院就医。

除了炉甘石洗剂，你还可以试试这些方法

对待痱子，大家的护理姿势一定要正确哦~

1.将头发剪短

如果宝宝头颈部的痱子较多，大家不妨给宝宝改变一下发型，将他的头发剪短一些，并且把头发向后梳，将额头露出来。记住，不要剃光头！头发有散热、调节体温、导汗作用，剃了反而容易长痱子。若是操作不当容易伤到头皮，引起感染。

2.用温水给洗澡

冷水或热水洗澡都不合适。还有，在给宝宝洗澡时，应使用婴儿专用的沐浴露，不要使用刺激性较强的碱性肥皂，也不要使用较粗糙的毛巾或洗浴用具。洗澡完后应及时擦干宝宝身上水分，可以用些止痒产品。

3.勤洗手勤剪指甲

宝宝长痱子很痒，往往忍不住用手抓挠。大家要经常给宝宝洗手剪指甲，避免宝宝把皮肤抓破造成继发感染。

4.及时就医

如果宝宝长痱子情况比较严重，大家要及时带他去医院就诊，在医生的指导下使用止痒药、消炎药来祛痱。

让孩子远离热痱的正确姿势

让孩子远离热痱，安稳度夏，要做到以下三点：

1.保持皮肤清洁

每天坚持给孩子洗澡，保持皮肤干爽，汗腺通畅，对预防痱子十分重要。

2.及时给娃擦汗

及时擦汗可以加快皮肤散热速度，减少汗液滞留，从而降低长痱子的几率。孩子颈部和皮肤有褶皱的部位极易潮湿出汗，大家要及时擦干，尽可能让孩子的皮肤保持干爽。

3.使用空调

说到底，孩子长痱子的原因就是气温较高，出汗了。因此，想要让孩子远离痱子，大家就不要心疼电费，应及时打开空调，让室内保持凉爽舒适。孩子出汗少，自然就不会长痱子。

炎热的夏天即将来临，大家千万不要麻痹大意，赶紧使用以上方法，让孩子和痱子说拜拜吧~

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