每天要换N套衣服，你家宝贝出汗多吗？

最近几天的天气真是热炸了，宝宝们好像也“热过头”了！这不，我刚给宝宝换了干净衣服，带他到外面耍了一会儿，衣服就又！湿！了！每天要给娃换好几次衣服，多的时候能达到七八次，真的让人头秃，你家宝贝也爱出汗吗？为什么宝宝这么容易出汗呢？来来来，今天我们一起来研究研究：

宝宝为何会这么不耐热

同样的气温下，宝宝比成人更不耐热，主要原因有以下两点：

1.新陈代谢旺盛

宝宝身体含水量较大，新陈代谢速度比成人快，再加上活动较多，身体产生的热量就多了，所以会经常出汗。

2.神经系统不完善

宝宝的植物神经系统发育还不成熟，体温调节能力和环境适应能力较差，气温上升时，常常比大人更容易出汗。

其实，只要宝宝精力旺盛，身体正常发育，大家就无需过于担心。一般情况下，宝宝频繁出汗是生理因素导致的，并不是“缺钙”，也不是“身子虚”！

宝宝出那么多汗，该怎么办

宝宝频繁出汗，为了避免患上感冒，就要经常给他换衣服。除此之外，大家还可以使用以下这些方法：

1.戴遮阳装备

宝宝外出玩耍时，大家可以给他戴防晒指数较高的遮阳帽，并使用遮阳伞。

2.使用隔汗巾

在宝宝衣服里面垫一块隔汗巾，隔汗巾被浸湿后，要及时进行更换。

3.穿轻薄透气衣服

夏天天气炎热，大家要给宝宝穿轻薄透气的衣服，带宝宝出门活动时，让他穿速干衣也是不错的选择。

4.打开风扇空调

宝宝在房间内玩耍活动时，大家可以打开电风扇、空调等，降低室内温度让宝宝感觉舒适。

5.及时补水

宝宝出汗多，体内水分流失较大，大家要让他多喝水，保持体内水平衡避免脱水。

6.洗温水澡

如果宝宝出汗较多，大家可以给他洗个温水澡保持皮肤清洁。

7.让宝宝睡凉席

宝宝夏天睡凉席上会更舒服~

8.睡觉时别穿太多

宝宝睡觉时，要给孩子穿宽松、透气、舒适的睡衣，不要穿的太多捂得太厚。

9.减少睡前活动量

适当减少睡前活动量，避免宝宝过于兴奋。

10.避免在气温较高时段外出活动

中午11点到下午4点是太阳直射强烈的时段，不要让宝宝在这个时段外出玩耍。

要小心病理性出汗

需要注意的是，有些出汗可能就是某些疾病引起的，爸爸妈妈要仔细辨别。

糖尿病

糖尿病儿在出汗的同时，还会表现出口渴、多尿、无力、消瘦的症状。

低血糖

如果宝宝在出汗的同时，四肢却冰凉或是出冷汗，而且面色比较苍白，常有心慌不安的表现，那他可能就是低血糖。

佝偻病

如果宝宝在睡觉时除了出汗，还老是摇头或是摩擦枕头以致后脑勺头发比较稀疏，这可能就是宝宝患佝偻病的前兆，妈妈要及时给宝宝补充钙和维生素。

神经系统疾病

如果宝宝患有神经系统疾病，就会有身体局部出汗或是半身出汗的表现。

发烧

发烧时，人体也会产生大量热量。

结核病

患结核病的宝宝睡着时会不停地出汗，但醒来之后就会停止，而且还会出现面色潮红、咳嗽、无力、消瘦等症状。

Tips



家里很多老人认为，宝宝抵抗力弱，应该给他多穿一件衣服，多盖一件被子。其实，宝宝夏天容易感冒并不是受凉造成的，而是忽冷忽热引起的。

比如说，频繁开关空调，宝宝无法及时调整体温，就会感冒生病。再比如，宝宝穿衣太多或盖得太厚，汗水将衣服浸湿，爸爸妈妈又没有及时给他换上干爽的衣服，这就很容易让宝宝感冒。

想要让宝宝舒舒服服度过夏天，一定要抛弃一些陈旧的育儿理念。孩子每天换衣服七八次并不是什么事，但如果宝宝身体感到不舒服，那可就麻烦了！

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