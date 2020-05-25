老婆被男医生内检，我接受不了多次想轻生！

一哭二闹三上吊，这可不专属女人。有位男性在知乎上求助，说自己因为老婆临产被男医生做了个内检想要轻生。

简单说下事情缘由。疫情最严重的2月，这位丈夫带着临产妻子去医院。当时，医院采取轮班制，医护人员比较稀缺，唯一在场的男医生给妻子做了内检。

丈夫知道后崩溃了，无法接受这一事实。在提问中，他具体写了内检就是“产妇下身脱光躺在床上，双腿抬起并尽可能的暴露外阴，医生将手指插入里面检查宫颈口开度，姿势叫截石位”，试图让网友们感受他的痛苦。

对于妻子没有“反抗”就让男医生检查，丈夫心里过不去，认为最佳选择是已经阵痛的妻子回车上等上1个多小时让换班的女医生检查。他还补充，自己和妻子婚前同居2年都没舍得碰。

这位丈夫自述，自己和妻子交流过3次，2人都很难受。看到这里，请问，大家能理解他的痛苦吗?

具体内容请看：

我把这个提问转给了一位男妇产科医生旁友，他表示：我真是太难了!

当时情况有些特殊，因为疫情，为了最大程度减少人员聚集，同时确保病人有医生可看，医生的很多科室都是单人值班。但这位丈夫貌似无法理解，不太接受。而且，他貌似对内检有什么误解，认为产前内检是随便摸摸，护士也能做（经过此项技能培训的护士才可以做）。

产前内检不是随便做！

事实上，产前内检很重要，也很有必要。它是用来判断产妇是否处于临产状态，对于产妇的宫颈长度，软硬的成熟度，还有宫颈口开放的程度，甚至产妇骨盆状态的一次检查和估算。不是随便手指伸进去戳一下就算了，而是需要通过触摸和测量进行判断：

1. 宫颈管

产妇临产时，宫颈管会逐渐变软、缩短，专业术语是“展平”。医生通过触摸了解产妇的宫颈管是否展平，如果没有还有多少长度等，来判断临产时间，是否需要立即住院和使用缩宫素催产等。

2. 宫颈口

开指情况可以用来判断产程的进展，医生很大程度据此决定产妇继续等待，还是收住院，甚至立即上产床。

必须要说明一下，没有受过专门训练的护士们一般完成不了此项工作。所以，很多医院通常是由医生或助产士来做，有经验的2根手指轻轻一探就能估算出子宫口开放的多少公分。

3. 骨盆

很多过来人反映，内检很酸爽。之所以感觉很难受，是因为医生在内检时会进行一些骨盆内标志物的触摸和估测，比如骨盆入口前后径、坐骨棘间径。这些都关系到阴道分娩是否能顺利进行。

有经验的医生不需要骨盆测量仪器，用手指一探就知道产妇的骨盆有没有什么问题，只不过那酸爽滋味过来人才懂。

妇产科遇到男医生很正常！

再来说下，妇科检查遇到男医生再常见不过了，概率不低。据《2019中国卫生健康统计年鉴》，2018年我国妇幼保健院的全部工作人员中，男性比例为14.9%;而执业医师中，男性比例为26.3%。换句话说，每4个妇产科医生就有一个性别是男。

而且，一些医院在招聘时会规定性别指标，未来男医生的比例还会持续增加。

当然，作为女性有权介意男医生内检。现实生活中，不少女性介意被男医生检查，甚至因此退号，这也很常见。

女性有自主选择妇产科医生的权利！

虽然在医生眼里，男女的生殖器官就是器官而已，大家没必要给自己太大心理压力。但由于受“男女授受不亲”传统思想影响，加上有少数无良医生借助职务便利性侵、猥亵病人，女性对男医生给自己检查心存芥蒂也能理解。事情也很好办，如果你介意，那就换同性医生。

但注意有个前提，那就是在非急诊的情况下。

事件中的妻子已经阵痛，而且又是二胎，显然不好再等。如果真等了，难道在车里生孩子?!如果这个时候出现特殊情况呢?比如常见的宫内窘迫缺氧，再等1个多时孩子很可能没命!

关键时刻，男女有别的大防观念难道比妻子和孩子的安慰还重要?!不得不说，这位丈夫对妻子太苛刻了!

说句难听话，如果当时妻子和你商量了，因为你不同意男医生给内检，妻子孩子因此出了事，你不得后悔的不想活了。

再说，女性的身体是属于自己的，自己有100%的支配权，包括选择是否被异性医生检查的权利。我想，作为一个独立的自然人，选择医生的标准应是其医术、擅长范围、责任心等等，而不是性别。

妻子的身体不是丈夫的所有物，丈夫没有资格介意，也没权利说“尽量让老公选择”。

事件中的丈夫之所以痛苦，是因为他自己的守旧，以及不尊重妻子。而且他反复提起自己的痛苦，让身为产妇的妻子难受自责，更是太不应该!

至于这位丈夫的心结如何打开?那他要去了解妻子孩子临产时所面临的风险，明白医生的工作性质不分男女，同时学会尊重妻子，改变愚昧的贞操观念。

还可以去精神科看下医生，可能是得了传说中的抑郁症吧，需要让专业医生来提供帮助和治疗。

如果不是生病了，而且怎么都想不开，那这样的男人放弃吧！

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