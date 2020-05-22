你老公介意你的妊娠纹吗？别被这些防治法骗了！

前不久，知乎上一个讨论引起了我的兴趣。相信关注这个话题的多是女性旁友。毕竟对于自己的外貌和身材，以及另一半是否介意，是很多女性产后很担心的事儿。

那么，男人们究竟是否介意自个老婆产后有妊娠纹呢？回答中，点赞高的多是不介意，事实上呢……今天咱们就来说说怀孕生子难以避开的妊娠纹。

8成妈妈都会长妊娠纹

虽然不是所有妈妈都会长妊娠纹，但差不多8成会中招。

为什么会这样呢?

首先，妊娠纹和遗传有关。如果你妈妈当初长了妊娠纹，那么你怀孕时可能躲不掉，长妊娠纹的几率较大。反之，如果你妈妈啥事没，那你你长妊娠纹的几率也相对较小。

再来，妊娠纹也属于膨胀纹的一种，它的出现和孕妈和胎儿体重增长过快有关。大家想想青春期长得太快，是不是也会出现膨胀纹，妊娠纹也是一个道理。

此外，过早妊娠等也和是否长妊娠纹、长多少妊娠纹有关。

妊娠纹长什么样，会消失?

妊娠纹喜欢在腹部、乳房、上臂内侧、髋部、腰部、臀部和股部“驻扎”。有些是红色到紫色的条纹，或平坦或微微凸起。也有一些是苍白的条纹，相对萎缩凹陷。这些妊娠纹都是常见的，只不过是妊娠纹发生发展的2个阶段：

孕期时，子宫快速增大，腹部遭受机械性应力，皮肤被拉扯，加上孕期激素水平的急剧变化，导致真皮层弹力纤维断裂、胶原纤维过度沉积并发生炎症反应，引起血管扩张形成了急性期的紫红色条纹。

宝宝出生后，随着激素水平恢复，断裂的真皮层发生萎缩，妊娠纹的颜色会之间变淡，最后变成白色，但不会消失。

妊娠纹能预防吗?

讲真，有些预防方法就是智商税。

比如传说中预防妊娠纹的神器—橄榄油。事实上，一项纳入初产妇的随机对照试验显示，孕18-20周开始使用橄榄油与不治疗相比，橄榄油并未降低妊娠纹的发生率或严重程度。看到没?还有另一项随机试验显示，可可油对预防妊娠纹也是无效的。

大家是不是难以接受？其实，研究发现，并没有高质量的证据支持在妊娠期间使用这些外用制剂可预防膨胀纹。

也就是说，除了刚说的油，那些号称可以预防妊娠纹的各种膏、霜、凝胶等等都是骗人的。

至于那些用于托举妊娠女性腹部的「腹带」服装，也没有已发表的研究证实可以有效防治妊娠纹。大家千万别被商家的夸张宣传迷了眼哦~

其实，最基础又不用花钱的有效方法也是有的，就是管住嘴，不要胡吃海塞，合理增重。

已经长了妊娠纹，该怎么办?

对于已经上身的妊娠纹，想要根除很难，不过想让其变淡方法还是有的。

1. 外用药局部改善

维A酸乳膏可以试试。有研究表明，这一方面有利于改善皮纹的外观，但前提是坚持连续数月每天用药，而且常会引起皮肤刺激，引起脱皮、红斑，也有人会觉得痒痛。

另外，大剂量使用维A酸可能致畸，所以孕期和哺乳期不可以使用，备孕的女性旁友也不推荐使用。

2. 物理治疗方法

方法有很多，常见的有这几种：光子治疗、射频治疗、超声聚焦、点阵激光、微晶磨削，以及局部注射富血小板血浆(PRP)。大家放心，以上都是正规的医疗美容治疗手段，确实对已生成的妊娠纹有改善作用。不过，效果因而而异。如果感兴趣，不妨先咨询专业医生。

最后再来叨叨两句。妊娠纹可都是咱们当妈的一种印记呀~如果你因此而自卑，真没必要!

而老公们但凡有点良心，也不会对老婆身上的妊娠纹露出嫌弃之情，而是心疼曾为生育受过苦遭过罪的老婆。当然了，他嘴上可能会说你看你的花肚子，但只是善意的调侃。他这边说你肥，那边又进厨房给你做好吃的。就像你常吐槽老公油腻了，但让你踹了再换个小鲜肉愿意吗？多少婚姻不是相互嫌弃，又不离不弃!

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