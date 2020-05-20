小清新抹茶毛巾卷，不用烤箱，一口不粘锅轻松搞定

不需要烤箱，不需要任何机器都可以做的抹茶毛巾卷，很多小朋友都很喜欢吃这道甜品，非常简单，吃一次就会上瘾哦。

准备食材：

低筋粉130克、黄油25克、牛奶250克、鸡蛋3个、糖粉40克、抹茶粉8克、淡奶油300克、芒果、火龙果。

制作步骤：

1.黄油融化成液体。

2.鸡蛋加入糖粉打散，然后加入牛奶搅拌均匀。

3.黄油慢慢倒入打蛋盆里搅拌均匀，然后把低筋粉和抹茶粉过筛到盆里，搅拌均匀，面糊可以用网筛再过滤几遍，面糊会更细腻。

4.不粘锅烧热，开小火，把面糊舀一勺倒入锅里，轻轻转一圈就成了圆形，表面有小气泡后翻面30秒，饼皮就做好可以拿出来了！

5.所有面糊摊完后，打发淡奶油，水果切小块。

6.拿4张饼皮重叠放在一起，然后把奶油放在中间，放上水果，然后四周边缘部分折起来，从右到左卷起来，卷紧点，不然会散开哦！

做好后包上保鲜膜卷起来，然后放入冰箱冷藏一个小时后拿出来，表面撒上抹茶粉就好啦，吃起来有淡淡的抹茶清香，再配上一杯热牛奶，完美的下午茶就搞定咯！

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