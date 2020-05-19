恐怖分子扮成警察混入医院，杀死两名新生儿和多名产妇

据英国《每日邮报》报道，5月12日，阿富汗首都喀布尔一家妇产医院遭到恐怖袭击，共有2名婴儿和至少12名产妇和护士在袭击中身亡。恐怖分子做出如此恶劣行径，简直丧心病狂。

三名恐怖分子突袭妇产医院，残忍杀害婴儿

5月12日上午，三名“伊斯兰国”的恐怖分子装扮成警察，成功混进了喀布尔西部的一家妇产科医院。三名恐怖分子进入医院后，朝病房里扔手榴弹，然后开枪扫射。最终导致两名新生儿和12名产妇、护士被杀，另有15人受伤。

阿富汗危机应急部队立即赶到现场处置，并将医院里的100多名产妇和婴儿紧急疏散。几个小时后，清剿行动完成，三名武装分子被打死，应急部队也有一人死亡两人受伤。

阿富汗内政部发言人塔里克·阿里安针对这起恐怖袭击事件表示，这起恐怖袭击是“反人类的行径和战争犯罪”。

接连发生多起恐怖袭击事件，两名儿童一死一伤

医院遇袭的同一天，阿富汗霍斯特省一个集市上发生爆炸事件。一枚炸弹被安装在手推车里随后被引爆，导致一名儿童遇难，十人受伤。

前一天（5月11日），恐怖组织“伊斯兰国”还在喀布尔策划并发起了四起炸弹袭击，共炸伤四名平民，其中就有一名孩子。据悉，当天，阿富汗情报部门刚抓捕了一名“伊斯兰国”头领。

据了解，今年2月美国与塔利班签署和平协议以来，“伊斯兰国”武装分子就不断在阿富汗各地区发起恐怖袭击事件。这些恐怖袭击事件不但破坏了阿富汗的和平稳定，还对政府防控新冠肺炎工作产生了严重干扰。

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