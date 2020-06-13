西红柿生吃还是熟吃好？你是当水果还是蔬菜？

西红柿很可能是夏季最多才多艺的农产品之一。在烹饪界，它们通常和蔬菜放在一起，但你可能也听说过它是水果，这个问题估计让很多妈妈感到头秃。这篇文章就为你解惑：

水果和蔬菜有什么区别？

1.植物分类

水果和蔬菜的植物学分类主要是基于所讨论的植物部分的结构和功能。果实是由花形成的，有种子，有助于植物的繁殖过程。一些常见的水果包括苹果、桃子、蓝莓和树莓。另一方面，蔬菜是植物的根、茎、叶或其他辅助部分。一些著名的蔬菜包括菠菜、莴苣、胡萝卜、甜菜和芹菜。

2.烹饪的分类

在烹饪方面，水果和蔬菜的分类系统与植物学分类相比发生了显著的变化。在烹饪实践中，水果和蔬菜的使用和应用主要基于它们的风味特征。一般来说，水果最适合甜点，糕点，冰沙，果酱或作为零食吃。相反，蔬菜的味道通常比较淡，可能比较苦，质地通常比水果硬。

从植物学角度讲，西红柿是水果

根据科学，西红柿是水果。像其他真正的水果一样，西红柿是由藤上的黄色小花形成的，自然含有大量的种子。这些种子日后可以收获，用来生产更多的番茄。

被归类为蔬菜的原因

烹饪既是一门科学，也是一门艺术，它往往会让位于对不同食物的分类方式更加灵活。在烹饪中，西红柿通常单独使用或与其他真正的蔬菜搭配在美味的菜肴中。因此，它们已经赢得了蔬菜的名声，尽管从科学标准来看，它们在技术上是一种水果。

西红柿并不是唯一一种与这种身份危机抗争的食物，事实上，在植物学上被归类为水果的植物在烹饪中被用作蔬菜是相当普遍的。其它常被认为是蔬菜的水果包括：黄瓜、南瓜、豌豆、辣椒、茄子、秋葵。虽然不太常见，但有时蔬菜在某些烹饪场景中也更像水果。

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