不要给孩子吃加工肉！或致慢性病

无论是育儿专家还是医生，都不会推荐你给孩子吃加工肉类，因为大部分加工肉会含有很多化学物质，而这些化学物质并非天然存在于新鲜肉类中，有很多研究证实，加工肉与癌症和心脏病等疾病有关。

什么是加工肉？

加工肉类是指通过腌制、腌制、熏制、干燥或罐装等方式保存下来的肉类，比如香肠、热狗、香肠、培根、火腿、咸肉、腌肉，咸牛肉、熏肉、牛肉干、肉罐头等等。另一方面，冷冻或经过机械加工如切割和切片的肉类仍被认为未加工。

与慢性病有什么关系

食用加工肉类会增加患许多慢性病的风险，包括:高血压、心脏病、慢性阻塞性肺疾病、肠和胃癌。不过虽然研究证明食用加工肉类的人更容易得这些疾病，但不能证明是加工肉类导致了这些疾病。但有一件事是清楚的，加工过的肉类含有有害的化合物，可能会增加患慢性疾病的风险。

1.n -亚硝酸化合物

n -亚硝基化合物是致癌物质，是食用加工肉类不良影响的罪魁祸首。它们是由添加到加工肉制品中的亚硝酸盐(亚硝酸钠)形成的。亚硝酸钠作为添加剂有三个原因：保持肉的红色/粉红色；通过抑制脂肪氧化(酸败)来改善风味；防止细菌滋生，改善风味，降低食物中毒风险。

2.亚硝胺

此外并不是所有的亚硝酸盐都是一样的，加工肉类中的亚硝酸盐也可能会转化为有害的n -亚硝基化合物，其中研究最广泛的是亚硝胺。加工肉类是亚硝胺的主要饮食来源，其他来源包括受污染的饮用水、烟草烟雾和腌制食品。

亚硝胺主要是加工过的肉类产品暴露在高温时形成，例如煎培根或烤香肠，油炸或烧烤的加工肉类可能含有相对较高的亚硝胺。研究表明这些化合物可能增加胃肠癌症的风险。

3.多环芳烃

烟熏肉是最古老的保存方法之一，通常与盐腌或烘干结合使用，而在制作的过程中，可能形成各种潜在有害物质，其中包括多环芳烃(PAHs)。多环芳烃是有机物燃烧时形成的一类物质，它们被烟带到空气中，堆积在熏肉产品和烧烤、烧烤或在明火上烤的肉的表面。

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