春日腹泻频发，妈妈们该如何应对？

不少妈妈发现，每到春天，家人就容易出现腹泻情况。其实无论腹泻是由偶然的过敏或食物中毒引起的，还是由慢性疾病如肠易激综合症引起的，都和饮食有着错综复杂的联系。这就表示，即使你是因为消化系统的疾病而出现腹泻问题，也可以通过一些食物帮助缓解症状。

腹泻时应该吃什么？

当你腹泻时，吃对食物可以帮助你更快地恢复。香蕉、大米、苹果、土司，这些食物是温和的，所以它们不会加重消化系统问题，而且以帮助你缓解腹泻情况。其他食物包括：煮过的谷物、苏打饼干、苹果酱、苹果汁等等。

此外因为腹泻身体会丢失大量水分，所以你还需要喝大量的液体，充正在流失的体液。你可以尝试的其他液体包括：清肉汤，如去除油脂的鸡汤或牛肉汤：含有维生素或电解质的电解质强化水或椰汁(尽量避免高糖水)；低含量或者不含咖啡因的茶。

腹泻时少吃这些食物！

当你正经历腹泻或从腹泻中恢复时，有很多食物是你去要避免的，因为这些食物可能会引发延长腹泻，这些食物包括：奶类及奶类制品(包括奶类蛋白质饮品)、油炸高脂肪的食物、辛辣的食物、加工食品，尤指含有添加剂的食品、猪肉和牛肉、沙丁鱼、生蔬菜、洋葱、玉米、所有的柑橘类水果。

除此以外还有菠萝、樱桃、种子浆果、无花果、醋栗和葡萄等也不适合。酒精、咖啡、汽水和其他含咖啡因或碳酸饮料也不可以应用，另外一些可以促进排泄添加剂也要禁食，比如山梨糖醇。

腹泻了该如何应对？

许多腹泻病例都是短期的，家庭治疗方法有很好的效果，如改良的饮食、摄入大量的液体和非处方(OTC)药物。在某些情况下，腹泻是由寄生虫或细菌感染引起的，这可能就需要用到抗生素，记住吃完抗生素后要及时服用益生菌，这是通过将健康的细菌引入消化系统来防止对抗生素的不良反应。这也有助于预防未来的腹泻病例。

什么时候去看医生？

腹泻持续两天以上没有好转，比如出现脱水、黑色或血便、严重的腹痛、发烧到38.8°C或更高，建议立即需求医生的帮助。

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