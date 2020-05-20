脸上暗疮不断，该如何恢复“盛世美颜”？

暗疮是指在皮肤表面下长出的粉刺，虽然从远处看不出丘疹，但你能感觉到肿块。这种类型的痤疮是由皮脂(油脂)、细菌和污垢的混合物堵塞了毛孔，最终的结果是导致皮肤下形成疼痛的肿块。那么该如何治疗呢？

1.不要挤压

尽管这可能很诱人，但你不应该试图挤压或戳破。因为这些丘疹不是在皮肤表面，它们更难被戳破，试图挤出粉刺的行为很可能会恶化炎症。它甚至可能因为皮肤上的红肿和斑点的增加而变得更加明显，也会造成疤痕。

2.温敷

温敷可以从几个方面帮助暗疮。首先，它们可以帮助缓解痤疮带来的疼痛。高温也有助于打开毛孔，这可能会导致丘疹冒头，这可以让细菌自己离开皮肤。在家里可以选择用温水湿润毛巾，然后将毛巾敷在患处，每次敷5-10分钟，您可以根据需要每天重复这个过程。

3.痤疮贴纸

痤疮贴纸就像一个绷带，你可以把它直接贴在你的痘痘上。虽然成分可能不同，但大多数痤疮贴纸含有抗粉刺剂，如水杨酸，所以理论上讲，这种贴纸可以帮助去除细菌、皮脂和污垢。痤疮贴纸通常可以在你当地的药店买到，可以每天使用，直到痘痘消失。

4.局部应用抗生素

外用抗生素可以帮助清除任何导致痘痘的细菌，减少炎症。痤疮最常见的外用抗生素包括克林霉素和红霉素，这是一种凝胶配方，你可以每天使用两次。如果你的皮肤通常是敏感的，你可能需要每天只使用一次，看看皮肤是如何反应的。需要提醒的是，局部抗生素本身并不有效，你需要将它们与另一种类型的痤疮产品一起使用，比如过氧化苯甲酰，抗生素可以消除细菌和炎症，而过氧化苯甲酰可以使痘痘变干。

5.茶树油

茶树油可以作为严厉的抗生素和非处方(OTC)化学品的温和替代品。你可以在保健品店买到这种油，但在药店也可以买到含有茶树油的产品。为了达到最佳效果，你需要使用至少含有5%茶树油的产品，每天敷两次，直到痘痘完全痊愈。

6.生蜂蜜

蜂蜜具有天然的抗菌特性，有助于清除细菌，影响的地方敷上少量，留一整夜。

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