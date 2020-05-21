背奶妈妈必看：这些错误别再犯了

大部分职场妈妈都会选择给宝宝母乳喂养，加入背奶一族。然而因为是第一次，所以不少背奶妈妈犯了很多错，这很可能给宝宝和自己带来负面影响，需要及时改正。

使用吸奶器需避免这些误区

1.避免过度使用吸奶器

部分妈妈认为吸奶器可以解决一切问题，其实不然，吸奶器使用不规范也会伤害到乳头。若乳腺没有完全打开，就使用吸奶器，只会造成乳腺更加拥堵。吸奶器是压在乳腺上面吸奶，时间久了，会伤害到局部软组织，引发水肿。

2.用吸奶器代替宝宝吸吮

宝宝无法控制吸吮力道，所以在吸吮时宝妈会感觉到乳头疼痛。有些宝妈因为忍受不了疼痛，所以就选择用吸奶器喂奶或是直接喂奶粉。虽然吸奶器不会像宝宝吸吮时那么疼痛，但也没有办法像宝宝吸吮同时还可以疏通乳腺。将奶水吸出用奶瓶喂养，也会让宝宝产生乳头错觉。

职场妈妈怎么正确背奶

1.如何吸奶

有些妈妈喜欢用手挤奶，那么就要在挤奶前将手洗干净；挤奶时要夹住乳晕的两侧边缘，离乳头约2.5cm，然后挤压，用干净的奶瓶或是宽口容器来收集乳汁。如果使用吸奶器，将手洗干净，再将吸奶器塑料罩杯罩在乳房上面，按下开关即可。记得吸奶后，要及时清洗吸奶器各个部件，因为奶水营养非常丰富，很容易变质成为细菌的温床。

2.如何保存奶

吸出的奶水放入奶瓶或是放入封闭的保鲜袋中（每次够宝宝吃一顿），标记好时间，放入冷藏，存放时间不要超过72h。如果想要长时间保存，那么就要立马冷冻起来，可以保存三个月以上。

3.如何热奶

最好将奶瓶放在热水里面加热，因为微波炉加热不均匀，很容易出现局部高温乳汁中的营养成分被破坏的情况。宝宝要喝奶之前，要提前将冷冻的乳汁放入冷藏解冻，等完全化开后再用温水隔水加热。对于没有吃完的乳汁，建议倒掉。

职场妈妈比较特殊，在选择背奶前最好先跟领导沟通好，吸奶时最好选择整洁的办公室或是会议室，这样吸奶会更加安全。

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