老师竟让学生为偶像应援，别让追星毁了你自己！

知乎上曾看过一句话，觉得非常适合今天的话题：“在遇见你以前，我是一个人孤独的成长；在遇见你以后，我想跟你一起彼此成长；我想这就是偶像的意义。”

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前些日子，老师偶像应援事件上了微博热搜。比如在前些日子，河南商丘的一名幼师让孩子为偶像应援的视频被传上了网络，视频中老师让学生一起高喊自己的男友是王俊凯，随后老师又问谁最帅，学生再次高呼王俊凯。

无独有偶，肖战也因为同样的事情上过热搜。5月10日，就有一名博主曝出了小学老师号召学生为肖战跳舞应援的视频。视频中，学生们一边跳舞一边大喊：“肖战哥哥你很好，我们很喜欢，冲啊！”“肖烟四起，为战而来！”

视频曝光后，部分网友表示这个很正能量，但大部分网友觉得这个有些不妥，不应该把饭圈里的的事情带入校园，多部门和媒体也发声：不能让学生成追星应援工具。随后肖战本人也通过微博发声，呼吁大家：职业底“线”不能破，理性之“圈”不能出，饭圈不能圈一切。

其实追星是一件好事，毕竟大部分情况下，明星表现出来的就是良好的一面，可以给予正面引导。可是当追星变得盲目之后，就会给自己、家人甚至是自己的爱豆带来很多负面影响。

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记得在早些年，看到过一个因为追星，导致父亲自杀的惨剧。1997年，20岁的杨丽娟非常迷恋刘德华，为了能见到朝思暮想的偶像，她不顾家庭经济情况，花费9900元参加了一个香港旅游团。然而虽然花了大量金钱，但是却没能见到偶像。

这次失败没让她恢复清醒，在随后的几年时间里，杨丽娟多次要求父母进京、赴港，只为圆她的追星梦。大量的金钱支出，让这个家庭出现了经济危机，为了能满足女儿的梦想，父母还卖掉房子，甚至老父亲选择了卖肾。最终杨丽娟见到了偶像，而她的父亲也跳海自杀了。

追星用错了方法，会给自己的偶像带来很多负面影响。前些日子肖战发布了新歌，销量也轻松破亿，这本是好事，但其实这其中夹杂了粉丝们刷单，甚至在粉丝之间，还有购买指标：“学生党100张起步，工作党1000”、“量力而行，是让你能买100张，就咬咬牙买300”、“只买个几张的 你连黑子都不如”……为了能为偶像打call，真的有人去借钱、贷款。某电视台就报道过类似的事情，采访的对象就是黄女士。

黄女士表示她现在也关注着肖战，主要是因为女儿是她的粉丝。前些日子女儿向她索要3元钱，说是要买肖战的歌，女儿的态度非常激动和疯狂：“你现在不借给我，我恨你一辈子”。对此网友纷纷表示，已经路人转黑。

从年前的227事件，到最近的老师应援，让肖战因为而频频上负面热搜，真的是人在家中坐锅从天上来啊~对此，相信肖战本人也非常头疼，也不得不多次在微博上发声明，希望大家理智追星~

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其实现如今，不仅是成年人在追逐偶像，很多孩子也沉迷追星，而且他们所追的星大多都是影视歌星，只有少数人的偶像为艺术家或商人、作家等。但其实如果是很理智的追星，那么也并不是什么坏事，只是有太多孩子因为追星变得疯狂，比如疯狂收集明星资料、相片和唱片，没日没夜看偶像的剧、听偶像的歌，既浪费钱财，又耗损时间。

对于这种盲目行为，一定要及时纠正：

1.树立理想和目标

生活中，盲目追星的孩子大多是学习成绩比较差或者没有学习目标的，他们追星主要是为了在其他同学们心中的树立形象。比如他们模仿明星、收集明星的信息，都是为了在和其他同学交流的时候，可以炫耀能干、消息灵通的资本，以此抬高自己的身价。

相反的，你会发现学习成绩优异、有学习目标的孩子，大多不怎么关注明星或者说很理智，因为他们已经有树立形象的东西，那就是优秀的学习成绩。所以说，想要让孩子理智追星，爸爸妈妈们就要帮孩子树立学习目标，找到学习的乐趣，这样他们就要为自己的理想而奋斗，相应的也没有太多时间和精力去追星了。

2.让追星变得有意义

不要否定孩子追星这件事情，在一定的范围内，追星其实是好事。但是还是要提醒孩子，追星要有意义，不能一味地去做傻事。那么怎么才能让追星有意义呢？其实就是发现明星展现出来的高贵品质，并且去学习，而不是件简单的追。

其实很多明星的成名道路并不一帆风顺，他们会经历很多困难，会付出很多心血和汗水，这些都值得孩子去学习。就拿肖战这件事情来说，不要只是让孩子盲目的支持专辑、嗑CP，而是看到肖战为了自己理想而努力的样子，这样才会让“追星”变得有意义。

3.引导正确的审美

英国哲学家培根说：“人一旦过于追求外在美，往往就放弃了内在美。”生活中有不少孩子追星是为了他的颜值，并且开始逐渐模仿明显的发型、衣着等等。所以爸爸妈妈们一定要对孩子进行价值观的引导，比如告诉孩子外在美不是重点，心灵美才更重要。而当孩子审美的标准出现改变，他们就会变得理智，追星自然也不会太盲目。

追星应该给你带来可以学习和借鉴的有用之处，如因此失去了自我、生活，那么也失去了意义。

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