挠破蚊子包，居然伤害这么大！赶紧来看看

最近蚊子变多了起来，小孩子一被蚊子咬，身上立马就会起包包，又肿又红，让小家伙忍不住地抓。各位家长可要注意了，千万不要让孩子抓破蚊子包，否则会产生产生不小的危害，我们一起来看看：

初级危害：红肿发痒

宝宝被蚊虫叮咬后，皮肤上会出现一个又红又肿的大包，还很痒。宝宝的忍耐力和抵抗力不如成人，让他们不用手去抓挠是不可能的。这里教大家几个快速止痒方法：

1.用肥皂水洗

蚊虫毒液中含有酸性物质，用碱性肥皂水适当清洗可以发生中和反应，可让宝宝感觉舒适些。

2.进行冷敷

用毛巾包裹冰块，在皮肤被叮咬的部位冷敷。每隔两三小时冷敷一次，每次冷敷20分钟左右。如果宝宝还是觉得痒，可以涂抹一些炉甘石洗剂。

3.使用糖皮质激素

如果宝宝痒得受不了，并且皮肤红肿有所加重，大家可以在医生的指导下给宝宝涂抹弱中效外用糖皮质激素乳膏，帮助他缓解皮肤温热、发红、肿胀、瘙痒等不适。

中级危害：皮肤破损

有的宝宝趁大人不注意就已经将蚊子包抓破流血了，面对这种情况，大家可以买百多邦软膏给宝宝涂，以免发生渗出感染。如果宝宝还是觉得痒，可以根据情况涂抹一些炉甘石洗剂。

家长要及时发现蚊子包并进行处理，同时给宝宝定期修剪指甲，避免宝宝将皮肤挠破。

重级危害：发生感染

很多传染病的传播途径是血液传播，比如每年都会出现的登革热，而蚊子就是这种病的传播者。如果宝宝被蚊虫叮咬后出现发烧、体温上升、头晕头疼、皮肤破损处瘙痒红肿等不适，大家应及时带他去医院就医。

宝宝驱蚊攻略

想要让宝宝免于被蚊虫叮咬，就要get几个实用的技巧，赶紧把以下几招学起来吧：

植物法

可以家里放些玫瑰花、干橘子等来驱蚊，这种方法非常环保。

科技法

现在市场上有很多驱蚊产品，比如电蚊香液、电蚊香片等等，效率很高，也有宝宝专用的产品，妈妈不妨做一做功课。注意，在使用前一定要充分了解是否有副作用。

日常护理法

（1）装纱窗

想要让蚊子不飞到家里，纱窗可要装起来。注意沙孔的大小务必要合适，如果安装后有余量，建议用来掩盖下窗缝。

（2）及时清理垃圾

不要在家里留死水，把垃圾及时清理干净，别给蚊子营造生存环境。

（3）穿浅色衣服

尽可能让宝宝穿浅色的衣服，不要选择黑色或蓝色的深色衣服，否则会吸引更多的蚊子。

（4）经常洗澡

经常给宝宝洗澡换衣，让孩子保持干净，皮肤干燥些，蚊子就不容易“上门”。

（5）乘凉处有讲究

很多人喜欢带宝宝到外面乘凉，其实选择的地点和时间也有讲究。白天选择树荫下、通风好的区域，晚上可以在17：00-19：30的时间段，建议选择空地，不要去花坛边、草地上或者树荫下。

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