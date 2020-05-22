新鲜母乳、冷藏母乳、冷冻母乳，BB先喝哪一个？

相信每一个“背奶妈妈”在处理母乳时，都会选择冷藏或者冷冻，那么在给宝宝吃奶时，是先喂新鲜母乳好，还是先吃冷冻或冷藏的呢？就这一问题，我们一起来讨论下吧~

新鲜奶、冻奶、冷藏奶有什么不同？

首先要说的是，不管哪一种母乳，所含营养都比配方奶粉高出许多，因此奶粉跟母乳相比，一定要给母乳让步。不过，具体到这三种母乳，它们之间还是存在一些差别的，主要体现在以下七个方面：

1.抗氧化剂

新鲜母乳含有大量抗氧化剂，能够和宝宝体内自由基分子对抗。但是冷藏母乳，抗氧化作用就会有所丧失。母乳经过48小时冷藏后，抗氧化活性会降低，而冻奶的抗氧化作用下降得就更多了。

但不论是新鲜母乳、冷藏七天的母乳或者冷冻七天的母乳，其抗氧化活性都比配方奶粉都高出很多。

2.脂肪酶

母乳经过冷冻后会使PH值发生变化，进而对母乳中的脂肪酶产生影响。脂肪酶可以帮助宝宝更好的消化吸收母乳中的营养，而每个妈妈母乳中的脂肪酶含量都是不同的。很多冻奶在解冻后会散发出一股肥皂水的气味，这有可能是母乳中的脂肪酸发生氧化造成的。

3.镁含量

随着宝宝慢慢长大，妈妈母乳中的成分也会发生改变。比如，宝宝4-6个月时，母乳中的镁含量就会有所增加。镁元素可以促进骨骼的成长，对于正在学坐、学爬的宝宝而言非常重要。但冻奶中的营养成分就无法和宝宝的营养需求相匹配了。

4.抗体

新鲜母乳是宝宝最佳口粮，其中一个重要原因就是它含有抗体。特别是如果妈妈对最近的流行疾病产生了抗体，抗体就会通过母乳进入宝宝体内，让宝宝少生病或生病后病情较轻。

因此，在流感等传染病的高发期，要给宝宝尽可能喝新鲜母乳。

5.维生素含量

母乳经过冷冻后，随着时间的推移，所含的营养物质会发生流失。一项研究证实，母乳冷冻3个月后，维生素C的含量会有所降低。

6.能量密度

随着宝宝月龄的增长，母乳中的能量密度也会发生变化。给6个月大的宝宝喝新鲜母乳能够满足他得每日能量所需，但如果给6个月大的宝宝喝4个月时冷冻的母乳，就不能满足他对能量的需求了。

7.免疫细胞

新鲜的母乳中含有大量活的免疫细胞，可以帮助宝宝预防感染让其少生病。但母乳在冷冻过程中，这些活的免疫细胞会被杀死。

新鲜奶、冻奶、冷藏奶，优先给宝宝吃哪种？

家中同时有新鲜母乳、冷藏母乳、冷冻母乳，那么，优先给宝宝吃哪种呢？建议大家先给宝宝吃新鲜母乳，其次是冷藏母乳，最后是冷冻母乳。

对于冻奶，要优先吃时间近的。

超级背奶攻略

无论公司是否有母婴室，既然选择做背奶妈妈，那么就要坚持下去，相应的背奶方法也不能忘。小编给各位准备了一套背奶攻略，妈妈们不妨学一学。

第一步：准备好背奶器具

根据单位条件准备好背奶器具，比如已消毒且密封的吸奶器、奶瓶、背带、背包等等。注意吸奶器最好选择塑料材质的，因为母乳中一些营养元素会附着在玻璃或金属上，这会降低母乳的营养价值。

第二步：上班前的准备工作

1.学习使用吸奶器，在学习的同时冷冻一些母乳，以防不时之需。

2.让宝宝适应吃奶瓶，并且根据上班时间，调整宝宝的喂奶时间。注意不要过于操之过急，要循序渐进。

3.找个合适的人看宝宝，因为上班的时候需要有人帮你照顾宝宝。

4.购买几个防漏乳垫以及可替换的衣服，以避免上班时漏奶问题。

5.要和领导沟通好，让他知道你需要在工作时间挤奶，并征求理解。

第三步：工作时间吸奶

1.找一个合适的地方吸奶，有母婴室最好，没有的话可以选择空会议室、小隔间等等。

2.提前和其它同事打好招呼，避免打扰到别人。

3.吸奶之前要清洁好双手，每次吸奶后要清洗吸奶用具。

4.吸奶器要按摩乳房，迫使乳腺扩张。

5.吸奶时间控制在8-20分钟，如果乳房和乳头有疼痛感的时候，请停止吸奶。

第四步：注意保存母乳

1.如果公司有冰箱就好，没有的话就购买一个便携式小冰箱，以确保母乳新鲜。

2.每次吸完奶后，要在瓶子表面注明日期时间，并给孩子按时间先后食用。

3.保存奶瓶时最好在外面裹一层保鲜膜用于保鲜。数量较多时，要用保鲜膜或者塑料袋包好，并放入冰箱冷冻。

第五步：热奶并喂食

1.如果是冷冻母乳，那么就要先用冷水解冻，再用不超过50℃的水隔水温热，冷藏则可以直接隔水加热。

2.不要用微波炉热奶，因为其加热不均匀。

3.不要直接用明火加热，这可能破坏母乳的营养成分。

4.解冻的母乳不要再冻，只能冷藏。冷藏过的母乳加热后必须喝完，没喝完也不能冷藏只能倒掉。

5.母乳在冷冻后会出现分层的情况，这是正常情况，摇匀后依旧可以饮用。

职场妈妈背奶的注意事项

建议大家在公司挤出母乳后，放在冰箱里冷藏即可。下班时，将冷藏的母乳放在冰包中带回家，然后及时放在冷藏室中保存。

通常而言，第一天吸出的母乳让宝宝第二天吃。比如，星期一吸出的母乳让宝宝星期二吃，星期二吸出的母乳让宝宝星期三吃，以此类推。周末两天妈妈在家休息，应给宝宝吃新鲜母乳，星期五吸出的母乳让宝宝下个星期一吃。

如果母乳量大，宝宝当天吃不完，可以将母乳冻起来备着。

请注意，以上这些方式并不一定适合所有妈妈，大家可以根据实际情况找到最适合自己的背奶方式。

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