没想到在这个春天，我们一起“白了头”~

“我一生做过最浪漫的事，就是和你一起慢慢变老”，然而最近在很多地方，一不小心就可以“白头”，而始作俑者就是杨柳絮。近日很多城市都是柳絮漫天，夏日飘雪，虽然在室内感觉整个世界都充满浪漫，但是妈妈们可不要小看这些白毛~

为什么会有“杨柳絮”？

杨柳树不仅观赏价值高，固碳滞尘能力强，还特别便宜并且很容易养活，所以很多城市的绿化都会种植不少杨柳。而在每年春末夏至的时候，杨柳树会结种，为了能让种子能飘得更远，杨柳树的种子基部会生长出白色丝状的长毛，于是当杨柳树变多的时候，白毛就多了起来。

而在生活中，这些白毛会给大家带来不少困扰：

1.影响交通

少量的杨柳絮影响不大，但是一旦打到铺天盖地的情况，那么很可能导致天地都白茫茫的，这很容易遮挡住人们的视线，相应的也就增加了交通事故的概率。

2.环卫压力

作为城市美容师，环卫工人也非常痛恨杨柳絮。春天，很多城市的地上会覆盖一层厚厚的杨柳絮，非常影响美观，需要及时清理，这也就增加了环卫工人的压力。

3.导致火灾

很多地区暮春少雨干旱，而杨柳絮本身易燃，如果有着火点，那么很容易出现火灾，并且迅速蔓延开来，非常危险。此前就有新闻，熊孩子点燃杨柳絮结果把家给烧了~

4.威胁健康

杨柳絮体积小、重量低，很容易飘散在空中并且钻进人们的眼睛、鼻孔、耳朵中，不仅非常难受，还可诱发过敏和呼吸道疾病问题。生活中，就有很多孩子，因为杨柳絮而出现过敏问题。

杨柳絮满天飘，该如何保护宝宝呢？

新生宝宝皮肤还处于发展阶段，没有形成完整的保护层，而空中飘着的杨柳絮可能沾染花粉、细菌、病毒，这些都可能导致宝宝出现皮肤过敏问题，如果不慎吸入呼吸道，那么还会带来强烈的刺激反应。那么针对这种无孔不入的杨柳絮，我们该如何应对呢？

1.注意武装

建议在杨柳絮爆发的日子里，减少带孩子出门的次数，家中窗户上最好装上纱窗。如果要外出，那么要选在柳絮少的时候出门，比如清晨或者下雨后；此外还要做好武装，比如给孩子穿好长袖长裤、戴好帽子口罩或纱巾围住口鼻，防止柳絮毛接触宝宝的口鼻、皮肤。

2.及时清洗

如果柳絮已经跑进了宝宝口鼻，或者粘黏在了皮肤上，那么可以及时用水冲洗掉，以避免过敏反应。如果宝宝已经出现了过敏症状，比如已经出现了红疹、起泡了，那么可以用淡盐水清洗，情况严重的要及时送医。另外记得，给宝宝冲洗的时候，要注意水温，以免受凉或烫伤。

3.合理膳食

不少宝宝容易出现过敏是因为身体素质差，所以妈妈们一定要注意宝宝的日常饮食，多吃水果蔬菜，确保营养均衡，这样宝宝才会有健全的抵抗力，过敏的情况也会少一些。超过一岁的宝宝，可以适量吃一些蜂蜜、大枣、金针菇、胡萝卜等抗过敏食物。

4.妥善用药

目前通用治疗过敏的药物分为两类：直接缓解过敏症状和抗发炎药物。有些父母会根据生活经验擅自给宝宝用药，这样反而会让宝宝产生过敏并发症。遇到严重过敏症状时，最妥善的方法还是及时带宝宝就医，万勿试险。

最后再提一句，有些妈妈会担心，杨柳絮会传染新冠病毒。但事实上，现在还没有证据证明杨柳絮中存在新冠肺炎病毒，所以大家不用过分担心~

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