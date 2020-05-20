有这些状况说明BB上火了，快行动！

上火是孩子成长过程中经常会出现的问题。一般来说，如果孩子上火了都会有一些“蛛丝马迹”。下面一起来看孩子上火常出现的一些症状，以及如何改善。

1.皮肤干燥

孩子上火的症状之一就是皮肤干燥、脱皮，甚至破裂。怎么应对呢?家长可以给孩子用一些润肤产品滋润他的皮肤。特别是在手足、臀部、脸颊、额头等容易干燥的地方。

2.流鼻血

流鼻血也是孩子上火的一个症状。孩子鼻腔内的黏膜血管很丰富、脆弱，一旦上火鼻腔容易干燥，导致毛细血管破裂。

如果孩子流鼻血，家长应该帮助及时止血。具体做法是：立即让孩子躺下或坐下，再用手指压住孩子两侧鼻翼，过几分钟后再松开手指；或让宝宝头部保持竖直，把清洁纸巾或消毒棉卷轻轻塞入流血的鼻孔，注意不要插太深，之后再用冷水轻拍孩子的后脖颈。如果情况严重，应及早带孩子就医。

3.燥咳

如果孩子咳嗽了出现干咳少痰或者无痰、口干舌燥等症状，一般是燥损伤肺阴引起。

想改善这个情况，家长可以准备煲雪梨百合粥或川贝雪梨粥给孩子食用，早晚各1 次。如果这一方法没有减轻孩子咳嗽的症状，或孩子伴有头疼、发烧等问题，应及时带孩子就医。

4.大便干

孩子如果几天没排便，或者大便干，排便困难，可能是燥邪伤了他的肠胃津液了。这个时候家长要食物粗细搭配，让他多喝些水。同时，可以给孩子多准备生津润肠的食物。还可以轻柔按摩孩子的脐腹部，早晚各1次，来促进孩子的肠胃蠕动。

5.烂嘴角

孩子的嘴角出现潮红、起泡、皲裂、糜烂等症状，甚至说话、吃饭都难受，这可能是上火惹的祸。

出现这种情况，有几种方法应对。比如，在饮食上，注意膳食平衡，多给孩子补充营养，可以让孩子多吃豆制品、胡萝卜、蔬菜、水果、肉、动物肝脏等富含B族维生素的食物;在清洁上，确保孩子的口唇、面部卫生;同时家长还可以给孩子准备一支润唇膏，餐后、睡前给孩子涂抹。

(原创作品，版权所有。未经授权，不得转载！)