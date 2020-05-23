宝妈这么安排饮食，远离肾结石

肾结石也有可能会盯上孩子。它有几种形成方式。钙可以与尿液中的化学物质结合，如草酸盐或磷。如果这些物质浓缩沉积就会发生这种情况。肾结石也可能肾脏内的尿酸沉积引起。尿路不是用来排出固体物质的，所以肾结石通过很痛苦也就不足为奇了。幸运的是，通常可以通过合理的膳食来远离肾结石。

推荐饮食和注意事项

如果想远离肾结石，你和孩子所吃喝的和食物不应该吃的和喝的一样重要。这里有一些重要的经验法则要牢记在心。

1.保持水分

液体，尤其是水，有助于稀释形成肾结石的化学物质。提醒大家，不要等渴了再喝水。

2.吃一些柑橘类水果

柑橘类水果可以帮助减少或阻止由于天然柠檬酸而形成的结石。柑橘的好来源包括柠檬、橙子和葡萄柚。

3.补充钙(和维生素D)

如果钙摄入量很低，草酸水平可能会上升。最好从食物中获取钙，而不是从补品中获取，因为补品与肾结石的形成有关。

钙的良好来源包括牛奶、酸奶、奶酪等。素食中钙的来源包括豆类、深绿色蔬菜、坚果等。如果你不喜欢牛奶的味道，可以试试不含乳糖的牛奶、强化豆奶或山羊奶。

此外，还要确保每天都要吃富含维生素D的食物。维生素D帮助身体吸收更多的钙。许多食物都添加了这种维生素。脂肪鱼类也有，比如鲑鱼、蛋黄和奶酪。如果不喜欢吃这些食物，可以适当多晒晒太阳。

避免的食物有哪些

1.限制盐的摄入

体内钠含量高，会促进尿液中钙的生成。平时饮食应清淡些，少加盐。还避应检查加工食品的标签，不吃或少吃钠含量高的食物。

2.降低动物性蛋白质的摄入量

许多蛋白质来源，如红肉、猪肉、家禽、鱼和鸡蛋，会增加产生的尿酸量。吃大量的蛋白质也会减少一种叫柠檬酸的化学物质。柠檬酸盐的作用是防止肾结石的形成。动物蛋白的替代品包括藜麦、豆腐、鹰嘴豆泥和希腊酸奶。

3.以植物为基础的饮食可能是理想的

富含草酸的食物可能会增加肾结石的形成。如果你吃含有草酸盐的食物，一定要注意补钙。这将有助于草酸钙结合在消化过程中，然后才能到达肾脏。草酸含量高的食物包括:巧克力、甜菜、坚果、茶、菠菜、甜土豆。

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