小家伙烂牙危害大，务必及时处理哦~

很多家长认为宝宝以后还会换牙，因此在面对宝宝烂牙情况时都不太在意，更不会及时处理，殊不知这样会影响牙齿健康，引发各种危害。赶紧一起来看看。

影响恒牙正常发育

乳牙被蛀后如果没有及时处理，食物残渣遗留在蛀洞内，久而久之细菌聚集会导致邻牙也发生不同程度的龋坏，造成牙齿疼痛，影响生活与学习。如果蛀洞持续发展，延伸到根尖，影响恒牙正常发育，不利于恒牙釉质发育，甚至造成牙齿排列畸形。

引发口腔溃疡

牙齿与口腔粘膜平时和平相处。但牙齿烂了表面变得尖锐，会与口腔粘膜的某处反复摩擦，时间久了就形成了口腔溃疡。

要知道，口腔粘膜保护着粘膜下的各种组织，起着形成免疫屏障。一旦粘膜受损，病菌容易趁虚而入。当免疫力低时，可诱发各种疾病，比如牙痛、头痛、发热、肺炎等情况。

影响营养摄入

如果孩子有烂牙，那么会对咀嚼功能造成影响。而食物没有经过牙齿充分咀嚼进入肠胃，不仅增加肠胃负担，还影响对食物的消化吸收。

还有，如果孩子牙齿不好，往往不喜欢吃肉肉、蔬菜等不好嚼烂容易塞牙的食物。时间久了，孩子养成偏食、挑食习惯，影响营养均衡摄入。

影响颌面发育

有了烂牙，孩子吃饭时会更多使用没有烂牙的那一侧牙齿去咀嚼，避免咀嚼造成的不舒服或是食物残留在烂牙里面。长时间下来，孩子也就养成偏侧咀嚼的习惯，这可致颌面发育不对称。

现在，你还把孩子烂牙不当一回事吗?当发现孩子有烂牙时，大家一定要及时处理，千万不要等牙齿影响影响正常生活再行动。如果孩子现在牙齿很好，那要最好预防，保持口腔的清洁，定期去医院进行口腔检查，频率建议是三个月到半年一次，以便及时发现问题及时干预。还有，记得让宝宝从小养成睡前刷牙，吃东西后漱口的好习惯。

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