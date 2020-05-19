这4种“网红止痒液”禁不住查！别给宝宝用

夏天到了，蚊虫大军又开始出来活动了，小孩子自然成了它们的主要攻击对象，看着孩子身上各种红疙瘩，家长们自然很心疼。于是乎，各类网红止痒液也就派上了用场。不过这些“网红”们真的能给孩子用吗？今天育姐就给大家好好查一查：

1.紫草膏

紫草膏能不能给宝宝和孕产妇使用？一定要慎重决定！某大牌紫草膏的说明书明确指出，本产品适用于3岁以上儿童。

2001年，美国FDA规定，全美国禁止销售含有COMFREY 即“紫草”的口服补充剂，不允许在口服产品中添加紫草成分，同时要求在COMFREY说明书上明确标识肝毒性警告：紫草中的双稠吡咯啶生物碱会可能造成肝损伤，甚至导致死亡！紫草不能口服，不能制成栓剂，不能涂抹遭皮肤破损的地方。孕妇和哺乳期产妇也不可使用！

有专家表示，紫草成分以前是美国口服保健食品的有效成分，但后来美国FDA对这类口服产品禁止出售。另外，法国更严，就连含有紫草成分的外用药膏也禁止销售。

不建议给2岁以下孩子使用含有紫草成分的外用药膏，除非在医生指导下使用，此外坚决不能口服！

2.风油精

风油精是很多中国家庭常备的止痒神器，来看下它的主要成分：桉油、水杨酸甲酯、叶绿素、石蜡、丁香酚、薄荷脑、香精等。我们具体分析下这些成分：

（1）丁香酚、香精

这两种成分容易引起过敏，有可能会让孩子长皮疹。2017年，世卫组织国际癌症研究机构发布的致癌物清单中，丁香酚名列其中。

（2）樟脑

樟脑具有提神醒脑的作用，但会妨碍孩子神经系统发育，过量还会中毒。美国、加拿大等国家的卫生部门将樟脑列为儿童有害物质。

（3）水杨酸甲酯

大家千万不要忽视水杨酸甲酯这种成分。人体吞服少量（150mg/kg）水杨酸甲酯就会中毒，所以千万千万不要让小宝宝接触含有这种物质的产品！

（4）桉油、薄荷脑

这两种成分可以使皮肤红肿的部位凉爽下来，但随着成分渗透进皮肤，浓度升高会使皮肤出现火辣辣、麻木等感觉。

这两种成分尽管有一定止痒效果，但会使孩子娇嫩的皮肤受到刺激。如果孩子在抓挠皮肤时造成破损，涂抹风油精会让红肿和疼痛变得更加严重。

3.双飞人

双飞人含有1.32%辣薄荷精油、18.68%的蒸馏水，以及80%酒精！从成分上看，双飞人的酒精浓度和医用酒精差不多。

换句话说，给孩子涂抹双飞人就相当于给孩子涂抹医用酒精。而众所周知，孩子涂酒精有可能会过敏或酒精中毒，因此，千万不要给6岁以下的孩子以及准妈妈使用。

4.无比滴

无比滴的主要成分是维生素B5、盐苯海拉明。

这里要特别说下苯海拉明，这是一类抗组胺类药物，主要用于过敏性疾病的治疗，具有抑制神经中枢的作用。若是不慎入口了苯海拉明，会出现呕吐、恶心。头疼、头晕等不良反应。在我国，含有苯海拉明成分的外用搽剂药品说明书上明确指出，孕妇、哺乳期妇女、婴幼儿禁止使用。

另外，苯海拉明涂抹在皮肤上止痒效果很局限，不建议给2岁以下孩子使用，给2岁以上孩子涂抹前应咨询皮肤科医生。

请注意，无比滴成人版含有樟脑和薄荷醇，千万不要给孩子使用。薄荷醇会抑制神经系统，过量使用还有可能引发呼吸暂停等严重风险。另外，樟脑对孩子也有严重副作用，有可能导致孩子患上难治性癫痫。

TIPS：孩子被蚊虫叮咬，涂什么好？

孩子被蚊虫叮咬，用炉甘石洗剂就很好！世卫组织已经把炉甘石洗剂列入了儿童基本用药清单，对孩子来说安全有效的药物。炉甘石洗剂除了可以止痒外，还能治疗荨麻疹、水痘、痱子等。

炉甘石洗剂的主要成分是炉甘石、甘油、氧化锌。有的炉甘石洗剂中还会添加薄荷脑，这类就不要给2岁以下孩子使用。很多医院都有炉甘石洗剂，医生会根据孩子情况给予医嘱，大家要配合医生进行护理。

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