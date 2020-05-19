大多数孕妇饮食不合格，有你吗？

尽管众所周知在怀孕时要保持健康饮食，但最新研究表明，大多数女性的孕期饮食都不达标。

孕妇饮食对妊娠和生育有着重大影响

研究人员指出，对于孕妇而言，健康的饮食可以降低肥胖、先兆子痫、胎儿生长受限和早产的风险。

匹兹堡大学公共卫生学院的研究作者丽莎·博德纳（LisaBodnar）是皮特医学院的妇产科和生殖科学副教授，她说：“与许多其他有妊娠和生育风险的因素不同，饮食是我们可以改善的东西。”

博德纳（Bodnar）在大学新闻发布会上建议：“虽然应注意在孕期就诊时对饮食营养方面进行咨询，但总体上来说，社会和政策的改变更有助于妇女做出健康饮食选择，也更加有效。”

研究表明教育水平会影响饮食的选择

这项研究包括了7500多名美国孕妇在怀孕前三个月她们的饮食习惯的所有数据，她们的饮食使用2010年健康饮食指数进行评估，该指数对饮食质量的12个关键方面进行衡量。

研究结果显示，将近四分之一的白人女性得分最高，排在前五，而西班牙裔女性为14％，黑人女性仅为5％。

孕妇受教育程度越高，其健康饮食得分就越高，这种增加在白人女性中最为明显。研究人员发现，在所有教育水平中进行对比，黑人女性的平均分数最低。

报告指出，尽管存在不平等现象，但任何种族/民族和社会经济群体的妇女都没有达到《美国人饮食指南》中的建议。

在将来应更关注国民营养和健康饮食

博德纳（Bodnar）也是流行病学系研究副主席，她表示：“我们的发现反映了国民营养和饮食趋势。非孕妇之间的饮食质量差距被认为是许多因素之下的产物，包括健康食品的获取渠道和价格，健康饮食知识以及优先考虑健康饮食的迫切感和需要。”

她总结说：“未来的研究需要确定改善孕前饮食是否可以带来更好的妊娠和分娩结果。如果是的话，那么我们需要探索和测试改善所有人饮食的方法，特别是可能怀孕的妇女。”

(原创作品，版权所有。未经授权，不得转载！)