孩子运动量不足，身心皆受伤！

一项新研究表明，全球五分之四的年龄较大的儿童和青少年没有达到建议的运动量。而专家表示，孩子运动量不足，对身心都会造成伤害。

81%的人未达到世卫组织推荐的运动量

研究人员分析了2001年至2016年间在146个国家/地区收集的160万名11至17岁学生的数据。他们发现，其中81％的人没有达到世界卫生组织的建议，即每天一个小时中等强度的体育锻炼。

除了汤加、萨摩亚、阿富汗和赞比亚这四个国家以外，其他所有国家的女孩都没有男孩活跃。在将近三分之一的国家（29％）中，女孩满足世卫组织建议的可能性要低10个百分点以上。最大的差距是在美国和爱尔兰，超过15个百分点。

在73％的国家中，性别差距在2001年至2016年之间增加。到2016年，在27个国家中，有90％或更多的女孩没有足够的活动水平。在男孩中，这仅发生在两个国家。

世卫组织领导的研究显示，菲律宾的男孩和韩国的女孩最不活跃，而孟加拉国的男女不活跃的发生率最低。此篇研究发表在《柳叶刀儿童与青少年健康》杂志上。

缺乏运动会影响儿童的身心健康

研究作者里贾纳·古斯霍尔德是日内瓦世卫组织慢性病危险因素监测的技术官员，她在新闻稿中说：“现在需要采取紧急政策行动来增加体育锻炼，特别是促进和保持女孩参与体育锻炼。”

青春期进行体育锻炼的好处包括改善心脏、肺和肌肉的适应性，更好的骨骼健康和控制体重。越来越多的证据表明，体育锻炼有益于大脑健康和社交技能。

该研究的合著者菲奥娜·布尔是西澳大利亚大学建筑环境与健康中心的主任，也是国际体育活动与健康学会的主席，她说：“这项研究突出表明，年轻人有玩耍的权利，应该有机会实现其身心健康和福祉的权利。”

积极推广青少年体育锻炼刻不容缓

布尔还表示：“应该鼓励政策制定者和利益相关者立即采取行动，维护当代和将来后代的健康。”

研究人员呼吁：积极扩大旨在促进青少年体育锻炼的政策和计划；例如教育、城市规划和道路安全等部门采取了更多行动，为年轻人提供了更多的活动机会；官方和其他领导人应宣传倡议体育活动对所有人（包括青少年）的重要性。

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