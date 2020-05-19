最新研究：先兆子痫可能导致晚年痴呆！

孕期高血压可能是先兆子痫的一个标志，现在，新的研究表明先兆子痫也可能使女性更容易患上特定类型的痴呆症。

孕期患先兆子痫可危及母婴生命

先兆子痫通常出现在妊娠晚期。孕期患此疾病的概率为3％至5％，如果不加以治疗，可能会危及母婴生命。

先兆子痫给血管带来的压力可能会以一种促进血管性痴呆的方式影响大脑健康，而血管性痴呆是由一系列“断断续续”事件引起的，这些事件一个接一个地累积起来，通过损害血液流动来损害大脑。

患有先兆子痫晚年容易患血管性痴呆

研究人员发现，患有先兆子痫病史的女性在晚年罹患血管性痴呆的可能性比正常人高3.4倍。这种形式的痴呆症是由大脑中血流受损引起的。

乔尔·雷博士说，鉴于先兆子痫是一种影响血管的并发症，因此这种关联是完全合理的。他是多伦多大学的医学教授，并随新研究撰写了社论。

在这项新的研究中，研究人员分析了丹麦超过100万名妇女的数据，这些妇女在1978年至2015年间至少生育过一次。而且她们在第一次生育前都没有被诊断出心脏病、中风、糖尿病或痴呆。

研究人员发现，有先兆子痫病史的女性每10万人年患血管性痴呆症1.4例，而从未出现并发症的女性每10万人年患血管性痴呆症0.47例。

研究人员说，对于65岁以后患上痴呆症的女性来说，子痫前期和血管性痴呆之间的关联性特别强，即使考虑到这种痴呆症的其他危险因素，这种关联性仍然存在。

保持健康体重和控制血压

雷和斯奈德建议，根据这些发现，医生应询问妇女是否患有先兆子痫，并提倡可以降低其患血管性痴呆和其他心脏病风险的疗法。

例如，随着年龄的增长，这些妇女可以通过正确饮食、锻炼和服用药物来控制自己的血压，从而达到自我帮助。

雷建议有先兆子痫病史的妇女可以通过保持健康体重和控制血压来保护心脏和大脑健康，可能是两种最可行、花费最少的方法。

斯奈德指出，这项研究增加了越来越多的证据，表明在生命早期的事件会影响你几十年后患痴呆症的风险！

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