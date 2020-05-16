宝宝腹泻，可能是因为吃了这些食物

腹泻是肠胃不舒服的症状。大多数情况下，这些症状是由身体想要迅速摆脱的细菌或病毒引起的。但是，由特定食物引发的腹泻也并不罕见。引起腹泻的食物往往含有大量的人工成分，比如油脂、香料或兴奋剂。以下是一些常见的罪魁祸首：

1.辛辣的调味料

辛辣调味料可能是食物引起腹泻最常见的来源。特别是如果它是一种强烈的香料，你或孩子不习惯，消化时刺激胃粘膜，可能会引起腹胀、腹泻。辣椒和咖喱是常见的原因。如果想给食物增加一点味道，试试芥末粉或辣椒粉，它们对胃的影响比较温和。

2.人造甜味剂

阿斯巴甜、糖精和糖醇等替代糖会破坏下消化道的生物学功能。事实上，停止使用人工甜味剂是目前肠易激综合症的一种推荐治疗方法。因此，食用含有人工甜味剂的食物导致很多人腹泻就不足为奇了。

3.牛奶

如果你发现喝牛奶或吃其他乳制品会让你或孩子拉肚子，你或孩子可能是乳糖不耐症患者。乳糖不耐症意味着你或孩子没有酶来分解乳糖，身体通常以腹泻的形式应对。

4.大蒜和洋葱

大蒜和洋葱都含有极高的不溶性纤维。它们还含有汁液，当被胃酸分解时，会释放出刺激肠道的气体。其所含的高含量果聚糖也会导致肠胃不适。青葱和韭菜是较温和的选择。

5.西兰花和花椰菜

西兰花和花椰菜含有大量的营养物质，以及大量的植物纤维。你可能会认为这是一件好事，但消化道对大量纤维的反应并不好。除非你经常吃西兰花或花椰菜，否则大量食用可能会导致便秘、胀气或腹泻。不要避免吃西兰花和花椰菜，但要注意适量。

6.快餐

饱和脂肪含量高的食物，如快餐店里的食物，不易分解和消化。它们几乎没有什么营养价值，所以身体来说没有多少可以提取的。相反，这些食物只会通过身体迅速排出体外。如果想吃快餐，那就不要选择那些用油炸制的食物，比如炸鸡和炸薯条。也要小心牛肉或培根，它们所含的饱和脂肪和油脂也不少。

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