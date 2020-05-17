宝宝晒伤了，可以试试这些方法

在炎热的夏天，即使你每一次都给宝宝抹了大量的防晒霜，但有时候他还可能会被晒伤。这个时候可以试试下面9种缓解晒伤的办法，许多原材料或许家里就有。

1.芦荟胶

众所周知，芦荟胶是一种常见的皮肤镇定剂，能够有效缓解皮肤晒伤。

2.醋

醋对晒伤有帮助么?当然有!很多人都推荐将在醋(最好是苹果醋)中浸泡的布包裹住晒伤的肌肤，这样能够减轻刺痛。“我知道这听起来有点奇怪，但每次宝宝晒伤后，我都会用白醋擦拭皮肤。白醋能带走皮肤的热毒，避免皮肤起水泡或者脱皮。说真的，可以试试这个方法!”一位妈妈充满肯定的说。

3.维生素E

“你可能需要维生素E”，一个有几个孩子的妈妈建议。她表示，维生素E有助于皮肤的快速恢复。维生素E凝胶或含维生素E的药膏都可以。

4.小苏打

小苏打的其中一种用途就是减轻晒伤引起的皮肤瘙痒。当皮肤开始发痒时，用小苏打洗个冷水澡非常有帮助。

5.酸奶

谁能想到这个大家喜欢的零食的效果是晒伤镇定剂的两倍呢~具体方法是，把酸奶敷在晒伤的皮肤上，让它变干，然后用温水将其洗去。酸奶能带走皮肤的热毒，这确实有效，并且酸奶比膏药便宜很多。

6.玉米淀粉

玉米淀粉是另一种晒伤良药，可能家柜橱里就有吧。将其涂抹在晒伤的皮肤上，皮肤凉凉的，会很舒服。

7.黄瓜

黄瓜也是比较好的晒伤药。你可以用凉黄瓜片敷在晒伤的肌肤上，当黄瓜片变软后，就换另一片。

以上方法仅供参考，大家不放心的话可以带宝宝就医，在医生指导下用药。

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