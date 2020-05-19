到了孕晚期，不得不提的尴尬事——漏尿！

到了孕晚期，很多准妈妈都会碰到一个尴尬事：漏尿！打个喷嚏，大声笑都可能会漏，真真是尬啊。这到底是怎么一回事呢？我们一起往下看：

到了孕晚期，女性为何会漏尿？

通常有以下几个原因：

压力性尿失禁

盆底肌不协调或出现松弛，尿液的控制能力降低，就会出现压力性尿失禁。压力性尿失禁是一种盆底疾病，特别容易发生在孕期的较早阶段。宝宝出生后，压力性尿失禁有可能消失，也有可能减轻，但也有可能变得更严重

胎儿入盆

胎宝宝入盆后会使膀胱受到压迫，腹内压上升时就有可能发生漏尿。这种漏尿是正常的生理现象，等宝宝出生后就会好了。

胎膜早破

准妈妈漏尿的同时伴有羊水渗出，有可能是发生了胎膜早破，应及时去医院。

缓解漏尿症状的消防法

这么尴尬的事，也是可以避免的，我们一起来看看：

1.不搬重物或进行重体力劳动

大家在孕期要减少弯腰次数，并且不要用力过猛。扫地、拖地等需要弯腰的家务活最好让老公来做。另外，搬重物、爬高等重体力的家务活，最好不要参与为好。

2.进行适量的体力活动

孕期进行适当的体力活动可以提高全身肌肉和盆底肌的力量，不但能减轻漏尿情况，还对产后恢复有帮助。瑜伽、散步等轻中度体力运动是很好的锻炼方法，非常适合准妈妈。

3.做一些简单家务活

做简单的家务活是一种很好的锻炼方式。建议大家选择一些较轻松的家务活来做，并注意劳动强度。大家可以做洗碗、扫地、擦家具等家务活，如果清洁时需要使用有刺激性的消毒剂，则由家人代劳。

4.做凯格尔运动

准妈妈在孕期要坚持进行盆底肌肉锻炼，生娃后也不要放松。经常锻炼盆底肌肉，可以减少或避免出现漏尿现象。凯格尔运动操作简单，锻炼效果较好，不需要占用过多时间，在家也可以进行，大家不妨试着做做看~

另外，大家在打喷嚏时可以提前将盆底肌收紧，这样可以慢慢减少漏尿次数和漏尿量。

5.利尿食物要少吃

大家在孕晚期要少吃红豆、冬瓜、西瓜等利尿食物，从而减少漏尿的发生。另外，巧克力、绿茶、抹茶、碳水化合物饮料、运动功能饮料中等食物中含有咖啡因，会让人很想小便，也要少吃。

6.定时上厕所排尿

大家应养成定时上厕所小便的好习惯，千万不要憋尿。乘车前、临睡前、出门前最好先去厕所排尿，以免发生漏尿现象。建议大家每隔两小时就上厕所一次，即使没有感到尿意也要去。

如果用坐便器排尿，大家可以让身体保持前倾，双脚放在小凳子上，让尿液彻底排掉。

7.包里常备护垫

有过漏尿经历后，大家可以使用护垫并及时更换，以免引发不必要的尴尬。

注意！要学会判断漏尿和破水

1.看颜色

羊水的颜色是无色透明的，偶尔会夹杂血液或是变成淡红色。

2.味道

人体排出来的尿液含有氨水味道，但是羊水却没有，可以说羊水是无色无味的。

3.看流量

如果是漏尿，量一般都比较少；如果是羊水，那么量都是比较大的，到了后期更是时少时多。

3.是否可控制

如果孕妈分不清楚的话，可以尝试收缩阴道，稍用力按压肛门周围。如果能停止那么就是尿液，如果不能停止，那么就是羊水。

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